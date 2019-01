Schon 2012, als die Türkei europaweit noch die unangefochtene Nummer-Eins-Destination für Trainingslager war, entschied man sich bei den SVM-Profis für die entgegengesetzte Richtung. Grün-Weiß bereitete sich bereits damals in Portugal vor. Krisen- und sicherheitsbedingt verlor die Türkei in weiterer Folge an Attraktivität, weshalb Portugal und Spanien für die Masse attraktiv wurden. Mittlerweile hat sich die allgemeine Lage aber beruhigt, geht es für zahlreiche Klubs wieder Richtung Südosten in die Türkei.

Der SV Mattersburg hingegen bleibt Portugal treu. Zum nunmehr achten Mal in Folge reist der Tross am Samstag an die Algarve, um sich bis 5. Februar in Atlantik-Nähe auf das Frühjahr vorzubereiten. Das insgesamt vierte Mal (nach 2014, 2015 und 2016) werden die Zelte auch im gleichen Hotel am Rande von Almancil nahe Faro aufgeschlagen, wo die Mannschaft innerhalb von nur fünf Gehminuten auf dem Trainingsplatz der Anlage arbeiten kann.

Kurzum: Dem Team von Klaus Schmidt steht Altbewährtes zur Verfügung. Geplant sind übrigens drei Tests: Am 30. Jänner gegen Bejing Sinobo Guoan (China) und am 4. Februar gegen Jeonnam Dragons (Südkorea). An diesem Tag ist auch noch ein zweites Spiel geplant.

Ohne Jefte Betancor, Klarheit bei Nemeth

Nicht dabei sein wird Jefte Betancor Sanchez. Der spanische Legionär stand zu Redaktionsschluss vor dem Abgang aus Mattersburg. Falls nicht, wird er aber auch nicht nach Portugal mitreisen, sondern bei den Amateuren trainieren.

Ebenfalls nicht mit ist Stephan Schimandl, der aufgrund seines Präsenzdienstes und des damit verbundenen schwierigen Freischaufelns an Trainingsmöglichkeiten generell bis auf weiteres im Amateure-Kader aktiv sein wird – zumindest bis Ende Mai soll das so bleiben, danach werde die sportliche Lage evaluiert. Julius Ertlthaler und Michi Lercher schaffen unmittelbar nach ihrem Grundwehrdienst in Mautern hingegen im Zuge der Heeressport-Schiene eine Punktlandung. Sie können mit der Mannschaft am Samstag in den Flieger nach Lissabon einchecken, von wo aus es dann Richtung Faro weitergeht. Mitfliegen wird auch Patrick Salomon, der nach einer Schulterluxation derzeit zwar ausfällt, sich aber in Portugal wieder im individuellen Training herantasten soll.

Im Flieger sitzt mit David Nemeth ein Spieler, der zuletzt mit dem AC Milan in Verbindung gebracht wurde. Nemeth entschied sich trotz eines Angebots der Mailänder aufgrund der Perspektive bei den Profis aber für den SVM. Robert Almer, Sportlicher Leiter: „Das ist eine sehr gute Entscheidung. Du bist dort als junger Spieler eine Nummer, bei uns wird er seine Chancen erhalten. Wenn er sich hier durchsetzt, stehen ihm auch künftig alle Türen offen.“ Und Trainer Klaus Schmidt ergänzt: „Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat. Wir haben ihm korrekte und ehrliche Möglichkeiten angeboten. Jetzt liegt es an ihm. Er hat klare Visionen im Kopf und ist ein guter Typ.“