Sandro Schendl — den Namen sollte man sich merken. Für Fußball-Insider ist der junge Burgenländer längst ein Begriff, immerhin ist der Außenbahnspieler auch Kapitän der U18-Nationalmannschaft und seit einer Woche mit seinem ersten Profivertrag bei einem der größten heimischen Fußballklubs, Sturm Graz, ausgestattet.

„Sandro ist seit 2014 in der Sturm-Jugend und ein großes Talent und Versprechen für die Zukunft. Wir sind froh, dass er in Graz den nächsten Schritt machen möchte. Er hat einen super Herbst bei den Amateuren gespielt und hat uns im Kampfmannschaftstraining überzeugt. Darum ziehen wir ihn vom Amateur- in den Profikader hoch“, so Sturms Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, nach der Unterzeichnung des Vertrags.

„Mit dem ersten Profivertrag bei Sturm geht ein Traum für mich in Erfüllung.“ Sandro Schendl nach der Unterschrift seines ersten Profivertrags

„Mit dem ersten Profivertrag bei Sturm geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich bin seit der U12 bei Sturm und ich möchte mich in Zukunft bei der Kampfmannschaft beweisen“, freut sich Sandro Schendl selbst auf die nächsten Jahre in Graz. Und für die wird aktuell vieles geopfert. Schendl ordnet dem Traum „Fußballer-Karriere“ alles unter.

Tagesplan: Früh auf, lernen und Fußball

Derzeit sieht der Großteil der Woche so aus: Abfahrt zeitig in der Früh nach Graz — Homeschooling, dann Profi-Training und dann wieder Homeschooling. Viel Zeit für Hobbies bleibt da nicht mehr übrig. Schendl nutzt die spärliche Freizeit dann gerne, um daheim den Kopf freizubekommen und genießt die Zeit zu Hause, um dann gezielt und mit voller Energie an seinem Traum Profifußballer weiterzuarbeiten. Der Ehrgeiz und der Fokus machen sich nun auch für den 17-Jährigen bezahlt. Mit dem Profivertrag hat der Südburgenländer gleichzeitig auch Planungssicherheit in der Tasche — und jede Menge Wertschätzung sowie Vertrauensbeweis, aber auch ein wenig Druck. Die Erwartungshaltung in Graz ist groß, dazu genügt ein Blick auf den Kader der Steirer. Sandro Schendl ist mit seinen 17 Jahren der mit Abstand jüngste Feldspieler bei den Sturm Graz-Profis.

„Er ist ein richtig großes Talent“

Und Cheftrainer Christian Ilzer hält große Stücke auf seinen Youngster: „Sandro trainiert seit Sommer mit uns mit. Er ist ein richtig großes Talent, ein enorm schneller und laufstarker Spieler, der im Offensivspiel große Impulse geben kann.“ Während Schendl bislang die rechte Außenbahn im Mittelfeld beackerte, sieht Ilzer seinen Youngster eher als Außenverteidiger: „Weil er mit seiner Power das Offensivspiel sehr befruchten kann. Wenn er so weitermacht, kann er ein gehöriges Wort um einen Kaderplatz mitreden.“ Und dorthin will das Talent auch. Im Sommer durfte er bereits bei Testspielen in die Kampfmannschaft hineinschnuppern, jetzt soll bald das Bundesliga-Debüt folgen.