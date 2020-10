Wie der steirische Fußball-Bundesliga-Verein bekanntgab, herrschte aufgrund einer Verletzung von Niklas Geyrhofer "Handlungsbedarf im Abwehrzentrum. David Nemeth kann diese Lücke füllen und passt als 2001er-Jahrgang hervorragend in unser Konzept."

Am letzten Tag der diesjährigen Sommer-Transferzeit wurde der Deal unter Dach und Fach gebracht. Nemeth (19), an sich seit kurzem beim deutschen Bundesligisten Mainz 05 unter Vertrag, wird auf Leihbasis bis Sommer 2021 an die Mur wechseln, um beim Bundesligisten die nötige Spielpraxis zu sammeln. Das war auch der Plan nach der Verpflichtung in Mainz, wo er beim Zweierteam in der Regionalliga zum Einsatz gekommen war. Nun soll die nötige Spielzeit eben in Österreichs höchster Spielklasse erfolgen, wo David Nemeth mit Andreas Kuen auf einen ehemaligen Mattersburg-Mitspieler trifft.

Bis zum Sommer stand der St. Georgener beim SV Mattersburg unter Vertrag.