Runde zwei und drei der Qualifikationsgruppe hält für die Profis des SV Mattersburg zwei Auswärtsspiele am Stück bereit. Am Samstag (17 Uhr) geht es in der Südstadt gegen die Admira, am Dienstag (18.30 Uhr) in Innsbruck gegen die WSG Tirol. Ängstlich brauchen die Burgenländer die Aufgaben nicht angehen, im Gegenteil.

Da wäre einmal die direkte Bilanz. Die weist 3:1-Erfolge bei den letzten Auswärtsantritten gegen die besagten Klubs aus – am 31. August 2019 bei der Admira und am 15. Dezember bei der WSG. Aberglaube sei hier also erlaubt. Nicht nur das. Auch das Vertrauen in die eigene Stärke, wie Trainer Franz Ponweiser klarstellt: „Wir können auswärts bärenstark spielen.“

Da wäre dann noch die Statistik auf fremden Plätzen. Vier Siege und ein X aus elf Spielen in dieser Saison ist für ein Team aus der unteren Hälfte tatsächlich nicht übel. In Erinnerung ist hier etwa noch der 2:1-Erfolg bei Sturm Graz am 16. Februar. Im Pappelstadion gelangen in den letzten elf Spielen nur drei Remis – bei acht Pleiten.

Und dann gibt es auch noch die Ausgangslage. Sowohl die Admira als auch Tirol liegen nach Niederlagen aktuell hinter dem SVM und stehen daheim schon in der Pflicht, um ja kein größeres Loch aufzureißen. Vor allem bei Aufsteiger WSG könnte die 0:5-Pleite gegen St. Pölten nachwirken. Ponweiser will trotzdem bewusst auf die eigene Elf blicken, sagt: „Ich bin nach dem Altach-Spiel total positiv gestimmt, dass wir sehr gute Leistungen abliefern können.“

Beim Blick auf den nächsten Gegner kommt Grün-Weiß ein weiteres Detail zugute. Admiras Top-Stürmer Sinan Bakis – er weiß mit elf Saisontreffern, wo das Tor steht – kassierte im Zuge der unglücklichen 0:1-Pleite bei der Austria eine vermeidbare Gelbe Karte. Die ist seine fünfte und hat Folgen: Für das Spiel gegen Mattersburg ist er gesperrt. Auch kein schlechtes Omen. Jetzt müssen die Burgenländer die durchaus guten Zeichen noch am Platz umsetzen. Dann stimmt die Richtung wirklich.