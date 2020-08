„Es ist so wie im Vorjahr, da bin ich auch recht schnell ins kalte Wasser gestoßen worden.“ Das sagt Franz Ponweiser über seine Zukunft. Er wird, wie bereits berichtet, zum Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) in die Trainerausbildung wechseln, wo er am 17. August seinen Dienst antritt.

Zur Erinnerung: Der ehemalige Sportliche Leiter der Fußballakademie Burgenland übernahm im vergangenen Sommer – für viele überraschend – den Trainerstuhl beim SVM von Klaus Schmidt und übte eine Doppelfunktion als Coach und Sportlicher Leiter aus. Was folgte, waren für den Neo-Bundesliga-Trainer nervenaufreibende Monate in Sachen Klassenerhalt, den er mit seiner Mannschaft letztendlich meisterte. Im Anschluss hätte eigentlich die Vertragsverlängerung um zwei Jahre in Kraft treten sollen, bevor dann in ganz Mattersburg nichts mehr so war wie vor Bekanntwerden des CB-Skandals.

Von Ausbildung bis zum Nationalteam-Scouting

Ponweiser entschied sich dann Ende Juli, ein Angebot des ÖFB anzunehmen, wo er im Zuge der neu aufgestellten Trainerausbildung (die nun Thomas Eidler leitet) eine Funktion übernehmen wird. Außerdem wird der 44-Jährige auch der Scouting-Mannschaft von Teamchef Franco Foda angehören. Auf seine neue Aufgabe freut sich der Burgenländer: „Das ist eine spannende Herausforderung. Ich glaube, ich kann sehr viel Frische in die Trainerausbildung reinbringen. Auch die Aufgabe im Scouting für das Nationalteam ist extrem interessant“, so der Pädagoge. Franz Ponweiser arbeitete vor seiner Trainerkarriere schließlich als Lehrer am Theresianum Eisenstadt und sieht deshalb seine zukünftige Position „gut auf mich zugeschnitten“.

„Es tut unglaublich weh, wenn man daran denkt, dass alles vorbei sein könnte.“ Franz Ponweiser, ehemaliger Trainer des SV Mattersburg

Einen nicht ganz unangenehmen Nebeneffekt gibt es für den Neutaler auch noch: „Der Druck ist sicher nicht ganz so hoch wie in der Bundesliga.“ Und von dem hatte er in den vergangenen Monaten reichlich. Auch nach dem Erreichen des Klassenerhalts und als schon feststand, dass Ponweiser beim ÖFB anheuerte, gab er noch alles für den SVM. „Das vergangene Jahr hat mein Profil extrem geschärft“, bringt es Ponweiser auf den Punkt. Trotzdem blickt der scheidende SVM-Trainer in Anbetracht der aktuellen Situation auch mit viel Wehmut zurück: „Es tut schon unglaublich weh, wenn man daran denkt, dass alles vorbei sein könnte. Wir hätten in zwei oder drei Jahren richtig groß profitieren können.“ Zusatz: „Es ist immer noch ein richtiger Schock und schwer zu glauben, was da in den vergangenen drei Wochen passiert ist.“