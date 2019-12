Weg ist sie, die so oft angesprochene Rote Laterne des Schlusslichts. Nach dem 3:1-Erfolg in Innsbruck bei der WSG Tirol steht der SV Mattersburg bis Mitte Februar nicht am Tabellenende. Das mag nüchtern betrachtet nur bedingt wichtig sein, weil das Feld am Ende der Tabelle dicht beisammen liegt und nach dem Grunddurchgang durch die Punkteteilung noch enger zusammenrücken wird. Und doch ist es Balsam auf die Kickerseele, nicht dauernd die hässliche Position am Abstiegsplatz vor Augen geführt zu bekommen.

Bernhard Fenz Nun gilt es die Köpfe zusammenzustecken.Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser (r.), hier mit Videoanalyst Bernd Eibler beim Studieren einer geeigneten Analyse-Szene, will sich zeitnah mit Präsident Martin Pucher beraten, um die weitere Vorgehensweise festzulegen.

„Klar ist es in der Praxis kein großer Unterschied, aber das Gefühl ist einfach sehr gut, dass wir den letzten Platz noch abgeben konnten“, blickt Torschütze Andi Kuen auf ein erfolgreiches Spiel zurück. Der 24-jährige Tiroler bot eine sehr starke und engagierte Leistung, die er mit dem Tor zum 0:2 auch krönte.

Zwar riss die gewollte Flanke auf Patrick Bürger zum unhaltbaren Torschuss ab, aber was soll‘s. Hauptsache, drin war der Ball. „Für mich persönlich war es ein generell gutes Jahr, weil ich in der Vergangenheit punkto Verletzungen viel mitgemacht habe und mittlerweile stabil bin. Für die Mannschaft freut es mich, dass wir rechtzeitig vor der Pause endlich wieder voll angeschrieben haben.“

Und auch Chefcoach Franz Ponweiser sieht die aktuelle Entwicklung seiner Nummer 30: „Er hat bei der Arbeit gegen den Ball Riesenschritte nach vor gemacht. Mittlerweile findet er eine Balance, für die Mannschaft zu arbeiten und offensiv seine Kreativität auszuspielen. Genau so wird Andi zu einem Unterschiedsspieler.“

Strategie am Platz und Strategie im Büro

Durchblasen kann der Trainer der Burgenländer auch deshalb, weil seine Elf erstmals seit 29. September (2:0 in Altach) wieder voll anschreiben konnte. „Es ist für den Verein, für die Spieler und auch für uns Trainer wichtig, dass wir die Kurve gekratzt haben, was Kompaktheit und die Art und Weise des Auftritts betrifft.“ Nicht mehr und nicht weniger gelte es für die anstehende Winterpause mitzunehmen. „Es wäre natürlich der falsche Zeitpunkt, jetzt deshalb gleich in Euphorie auszubrechen. Aber nach so einer langen sieglosen Zeit ist es schwer, da wieder rauszukommen. Das hat die Mannschaft jetzt geschafft – und das wiederum macht Mut für das Frühjahr.“

Wo von Beginn weg klar sein muss: „Auf uns warten 14 Endspiele, in denen jeder Punkt zählt“, will Ponweiser gar nicht erst die verbleibenden vier Runden des Grunddurchgangs weniger werten als die danach folgenden zehn Spieltage in der Qualifikationsgruppe, nachdem die Punkte geteilt worden sind.

Die Strategie am Platz ist also klar. Nun gelte es, zeitnah mit Präsident Martin Pucher im Büro die weitere Strategie festzulegen – Stichwort Personalsektor. Der Vertrag von Stürmer Martin Pusic läuft jetzt aus, seine Zukunft beim SVM gehört noch geklärt. Ebenso bleibt die Frage offen, ob es punktuelle Neuzugänge geben wird. Ponweiser: „Das wird mit dem Präsidenten zu klären sein. Fix ist, dass die generelle Linie vorgegeben ist. Wir wollen und werden sicher nicht von der jungen Welle abkommen.“ Nur stellt sich in diesem Zusammenhang eben die Frage, ob und wie sehr ein qualitativer Neuzugang der besagten jungen Welle helfen kann auf Kurs zu bleiben. Klar ist schließlich: Am Ende der Saison soll Mattersburg auch weiterhin bundesligareif sein.