Robert Almer (34), ehemaliger Teamtorhüter und zuletzt nach einem Kreuzbandriss lange Zeit rekonvaleszent, wird künftig als Tormanntrainer bei den Grün-Weißen aktiv sein. Als Goalie war der Steirer schon von 2006 bis 2008 in Mattersburg, nun soll er bei den Burgenländern im Zuge seiner Laufbahn als Betreuer aktiv sein.

