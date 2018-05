Die personelle Weichenstellung beim SV Mattersburg für die neue Saison ist aktuell voll im Gang. Welche Spieler, deren Verträge zu Ende gehen, verlängert werden (respektive wurden) oder eben nicht, ist aktuell noch nicht offiziell.

Fix ist aber schon ein Abgang am Betreuersektor: Kurt Russ, dessen Vertrag ausläuft, wird Mattersburg nach zwei Jahren als Co-Trainer wieder zurück Richtung Kapfenberg verlassen.

„Nicht umsonst habe ich die UEFA-Pro-Lizenz gemacht. Jetzt nehme ich eben eine neue Aufgabe an.“ Kurt Russ

Im Sommer 2016 kam der damalige Chefcoach des KSV ins Burgenland, nun führt sein Weg zurück zum obersteirischen Klub. Warum? „Ich kann mich sehr gut unterordnen, wollte aber trotzdem wieder früher oder später an vorderster Front arbeiten. Zudem war ich im Unklaren, wie es weitergeht und habe deshalb nach Alternativen zu suchen begonnen. Der Präsident von Kapfenberg hat sich dann an mich gewandt und ein tolles Angebot gemacht. Dort kann ich etwas aufbauen und werde mit vielen jungen Spielern arbeiten. Das macht mir einen Riesenspaß.“

Über seine Zeit in Mattersburg – am Sonntag steigt für den 53-jährigen Ex-Teamspieler gegen den LASK das letzte Spiel – sagt Russ: „Es waren zwei wunderschöne Jahre, in denen ich viel gelernt habe.“

Zwischenzeitlich habe er sich nach dem Abgang von Ivo Vastic, unter dem Russ anfänglich „Co“ war, erhofft, Einsertrainer zu werden. Im Jänner 2017 wurde Gerald Baumgartner dann verpflichtet, Russ blieb in der zweiten Reihe tätig und ist seitdem Teil des Betreuerstabs mit Baumgartner als Chef sowie Athletiktrainer Martin Baier, Individualtrainer Renato Gligoroski und Tormanntrainer Thomas Borenitsch. „Ich habe gemerkt, dass ich immer weiter weg von der Position des Einsertrainers komme, ich weiß aber, dass ich das Zeug dazu habe. Nicht umsonst habe ich die UEFA-Pro-Lizenz gemacht. Jetzt nehme ich eben eine neue Aufgabe an.“

Das wiederum sei ein ganz normaler Vorgang. „Wichtig ist, dass man Ziele hat. Ich gehe definitiv nicht im Groll, sondern mit einem guten Gefühl, habe hier viele neue Freunde kennengelernt.“ In die Bundesliga wolle der ehrgeizige Steirer übrigens „unbedingt wieder zurück“. Jetzt gelte sein Fokus neben dem letzten Spiel für den SVM künftig aber eben den Youngsters in Kapfenberg.

Mattersburg-Coach Gerald Baumgartner über den nahenden Abgang seines Co-Trainers: „Der Kurtl will die Chance wahrnehmen, wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Er war immer sehr loyal und ich wünsche ihm auch alles Gute für die neue Aufgabe.“

Verletzte können mit Sicherheit in die Reha

Am Spielersektor gibt es derweil vor dem Ablauf der Meisterschaft zumindest schon punktuelle Neuigkeiten. So hat Rapid-Mittelfeldspieler Andreas Kuen (23) bereits unterschrieben, danach riss er sich allerdings beim 1:4 gegen Salzburg das Kreuzband – übrigens ebenso wie Ex-SVM-Profi Patrick Farkas auf Seiten der Bullen. SVM-Präsident Martin Pucher wolle den am 1. Juli startenden Kontrakt arbeitsrechtlich noch prüfen lassen. Passt alles, wird Kuen die Reha als Neuzugang bei den Burgenländern starten: „Sicherheit für ihre Genesung gibt es übrigens auch für die verletzten Mario Grgic und Fran, die einen neuen Vertrag erhalten. Man lasse hier, wie Pucher klarstellt, niemand hängen: „So ist das bei uns.“