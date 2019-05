Damit ist die Meisterschaft, die am Samstag für die meisten Teams mit der letzten Runde geendet hatte, auch für den SVM vorbei. Die Profis haben die Saison auf Platz zwei der Qualifikationsgruppe beendet, sind in das K.o.-Spiel im Play-off eingezogen, aber eben an dieser Hürde gescheitert. Nun geht es ab in den Urlaub. Nach wie vor im Einsatz bleiben hingegen die siegreichen Hütteldorfer, die nun im Finale gegen Sturm Graz (Fünfter der Meistergruppe) um den fünften internationalen Startplatz rittern dürfen. Hier geht es Schlag auf Schlag: Das Hinspiel steigt bereits am Donnerstag (17 Uhr) in Wien, das Rückspiel dann am Sonntag (17 Uhr) in Graz. Der Sieger darf in der neuen Saison Europa-League-Qualifikation spielen.

Zum Spiel: Vor dem Anpfiff wirkten die SVM-Profis durch die Bank zuversichtlich, wie etwa Kapitän Nedeljko Malic bestätigte. Die besagte Zuversicht wirkte sich allerdings nicht in konstruktiver Lockerheit aus, so wie man das von einem befreit aufspielenden Außenseiter behaupten könnte. Stattdessen gab Mattersburg von Beginn weg den Eindruck einer gehemmt wirkenden Truppe, deren Verkrampfung/Nervosität/wie auch immer man das nennen will/ sich in einer höchst passiven Spielweise zur Schau stellte.

Ganz anders präsent am Platz war Gastgeber Rapid. Die Hütteldorfer klopften von Beginn weg offensiv an und meldeten sich bei Mattersburg-Schlussmann Markus Kuster schon einmal in der Startphase. Aber vorerst blieb der Goalie der Burgenländer bei Schüssen von Philipp Schobesberger, Stefan Schwab und Boli Bolingoli noch Sieger. Dann aber schlug es schon ein im Kasten der Gäste. 8. Minute: Corner Thomas Murg, der flach gespielte Ball landete bei Christoph Knasmüllner, der wiederum problemlos ins kurze Eck abschloss. Der einfach vorgetragene ruhende Ball hätte besser verteidigt werden können, Mattersburg machte es Rapid zu leicht. Und auch in der 13. Minute ging es wieder zu einfach in Richtung SVM-Gehäuse. Die Folge einer schönen Kombination war das 2:0 durch Aliou Badji nach Vorlage von Mert Müldür. Die Frage stellt sich trotzdem, warum die SVM-Kicker auch hier gegen den Ball zu wenig konsequent agierten.

Somit hatte Rapid den raschen Doppelschlag und eine relativ komfortable Führung. Mattersburg? Kam auch nach den beiden Toren nur sporadisch vor das Tor der Heimischen. Einmal schloss Marko Kvasina einen Angriff per Flachschuss ab, ein anderes Mal wurde er wegen Abseits zurückgepfiffen, darüber lässt sich aber jedenfalls streiten – es wäre eine aussichtsreiche Gelegenheit geworden.

Auf der anderen Seite verhinderte wiederum Nedeljko Malic bei einem schnellen Gegenstoß nach einem Querpass Schlimmeres.

Aktivere Mattersburger nach der Pause, mehr aber nicht

Nach Wiederbeginn war spürbar, dass sich das Team von Klaus Schmidt mehr traute und aktiver wurde, auch wenn Rapid weiterhin die besseren Gelegenheiten vorfand. Bereits in der 48. Minute hätte Knasmüllner nach wunderbarer Müldür-Vorlage (er steckte den Ball hoch durch) auf 3:0 stellen können, generell gingen die Wiener aber mit den sich bietenden Räumen und Gelegenheiten mit zu wenig Nachdruck und Konsequenz um. Und weil Mattersburg zwar optisch aktiver wurde, aber ebenfalls nicht die ganz große Gefahr vor dem Rapid-Tor erzeugte (die größte Chance hatte da noch Martin Pusic per Kopf nach einem Eckball), blieb es lange beim 2:0.

Bis dann zu Beginn der Rapid-Viertelstunde die Burgenländer doch noch auf Hochrisiko-Betrieb stellten und so die Hütteldorfer richtig unter Druck setzten. Ein Flankenweitschuss von Andi Gruber wurde da zur Prüfung für Tormann Richard Strebinger, Rene Renner wiederum setzte einen Freistoß aus guter Position über die Latte. Und Rapid fand gleichzeitig immer mehr Räume vor, verstand es aber einfach nicht, den Sack endgültig zuzumachen – etwa als Badji beispielsweise Knasmüllner bediente und der im Gegenstoß den Ball an Kuster und der Stange vorbeirollte. Aber das sollte sich für das Team von Didi Kühbauer nicht mehr negativ auswirken – es blieb beim 2:0-Erfolg.

Fazit:

Auch wenn sich Mattersburg im Finish viel aktiver gegen das Aus entgegenstemmte: Unterm Strich war das Auftreten im Play-off-Halbfinale einfach zu wenig, um über die Hürde Rapid drüberzukommen.

RAPID – MATTERSBURG 2:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (8.) Knasmüllner, 2:0 (13.) Badji.

Gelb: Grahovac (11., Foul), Müldür (33., Foul); Gruber (33., Foul), Salomon (48., Foul), Malic (68., Foul).

SR: Eisner.- Allianz-Stadion, 10.600.

Rapid: Strebinger; Müldür, Sonnleitner, Dibon, Bolingoli; Grahovac, Schwab (79. Ljubicic); Murg (74. Wunsch), Knasmüllner, Schobesberger (68. Auer); Badji.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Mahrer, Renner; Erhardt, Jano (46. Salomon); Kuen, Kvasina, Gruber (87. Bürger); Pusic (73. Ertlthaler).