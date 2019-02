Die Zwölferliga gleicht drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs vor allem im Bereich der Tabellenmitte einem vor der Explosion stehenden Druckkochtopf. Kein Wunder, gilt es doch vor der Teilung der Liga möglichst in der oberen Hälfte die restliche Saison zu verbringen.

Die Meistergruppe verspricht attraktive Gegner, vor allem ist ein Abstieg nicht möglich. Ergo bedeutet dieses Ziel gerade für kleinere Teams eine vorzeitige Erleichterung.

Im Fall des SV Mattersburg brauchte es vor dem ersten Spiel des Jahres 2019 gegen Sturm Graz einen Sieg, um in den drei verbleibenden Runden weiter Druck auf die Konkurrenz aufbauen zu können.

Letztlich wurde es ein 1:1, was ein durchaus ansprechendes Resultat ist. Nach dem Schlusspfiff stellte Trainer Klaus Schmidt auch fest, dass die Zuschauer ein „für den Frühjahrsbeginn gutes Match“ gesehen haben.

Dass seine Truppe eine sehr ambitionierte erste Hälfte und die dabei entstandene Führung nicht über die Ziellinie brachte, zipfte den Coach freilich an. Schließlich ist sich der 51-Jährige bewusst, wie die Lage aussieht. Fast genervt wirkt er ob des immer wiederkehrenden Themas rund um den ominösen Strich.

Realistischerweise muss(te) Mattersburg gegen die Grazer nämlich siegen, um noch eine reale Chance auf die Meistergruppe zu haben. Nun sind die Chancen noch theoretischer Natur, der SVM muss freilich weiter laufend liefern – und siegen. Am Sonntag gilt diese Vorgabe in Innsbruck, wo die Heimischen zuletzt bei der Admira stolperten. Ergo sind auch die Tiroler in der Pflicht. Schmidt: „Alle wissen, worum es geht. Aber es ist so eine Sache mit dem Müssen. Das weiß ich aus knapp 20 Jahren Trainererfahrung.“

SVM-Spannungsaufbau war „wie erwartet“

Dass die Profis mit dem bestehenden Druck umgehen können, zeigten die ersten 45 Minuten gegen Sturm. Da wirkten die Grazer passiv, gleichzeitig machte Grün-Weiß vieles richtig. Eine verkrampfte respektive nervöse Darbietung war das nicht. Für den Trainer kam das alles nicht überraschend. „Ich habe mir diesen Verlauf erwartet, weil die Mannschaft während der Woche in der täglichen Arbeit einen guten Spannungsaufbau und Sturm immer mehr im Fokus hatte.“

Dass die Leistung nach Wiederbeginn abfiel und nicht mehr ident mit dem Matchplan war, ärgerte den Coach. Patrick Salomon drückte es nach dem Schlusspfiff so aus: „Die erste Halbzeit dürfen wir uns merken, die zweite können wir vergessen.“

Nicht vergessen werden sollte bei der Analyse, dass am Ende trotzdem zumindest ein Punkt gegen die höher eingeschätzten Grazer herausschaute. Diese vergaben in Minute 93 per Kopf durch den eingewechselten Lema den Matchball. Es hätte also letztlich sogar schlimmer kommen können. Schmidt: „Klar hätten wir gerne gewonnen. Der Sieg hätte auch seine Berechtigung gehabt, vor allem aufgrund der ersten Hälfte. Nach der Pause wollten wir weiter stabil bleiben, ihnen den Wind aus den Segeln nehmen und genügend Ballbesitz haben. Das ist aber nicht gelungen. Für mich ist der Start am Sonntag trotz allem positiv verlaufen. Es wäre natürlich klasse, wenn wir jetzt auswärts in Innsbruck nachlegen.“

„Der Zug ist noch nicht endgültig abgefahren“

Und solange die theoretische Chance auf die Top-Sechs lebt, werde man alles daran setzen. Jano, der die Mannschaft am Sonntag als Kapitän aufs Feld führte, sagt: „Der Zug ist noch nicht endgültig abgefahren, aber es ist sehr, sehr schwierig. Wenn wir noch irgendwie rein wollen, müssen wir gewinnen. Das ist auch das, was wir versuchen werden.“ Nicht zur Verfügung stehen werden die noch verletzten Alois Höller und Nedeljko Malic. Klaus Schmidt sagte zu Wochenbeginn über einen möglichen Einsatz: „Eher negativ.“