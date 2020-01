In aller Ruhe können sich die Profis des SV Mattersburg derzeit auf der Halbinsel Tróia in Portugal auf das Frühjahr vorbereiten. Südlich von Setubal stehen dem Team von Franz Ponweiser am dortigen Trainingsgelände exklusiv zwei Rasenspielfelder zur Verfügung. „Die Plätze sind hervorragend, da geht nicht viel drüber“, freut es den Chefcoach. Der gemeinsam mit seinem Trainerteam und der Mannschaft nach einem intensiven und kräfteraubenden Beginn nun detailliert an Spielformen und dergleichen bastelt. „Wir werden auch vermehrt Standardsituationen einbauen.“

BVZ

All das erfolgt freilich mit Blickrichtung Frühjahr, wo vier Runden im Grunddurchgang und danach zehn Partien in der unteren Hälfte der geteilten Zwölferliga – konkret in der Qualifikationsgruppe – anstehen. Ponweiser: „Wir haben in den ersten vier Spielen extrem schwere Gegner (Anm.: Sturm auswärts, Altach daheim, Rapid auswärts, LASK daheim) und dann nach der Punkteteilung zehn Endspiele, in denen es für einige Mannschaften um alles geht. Dafür wollen wir natürlich auch bereit sein.“ Auf der einen Seite braucht es dafür im Spiel nach vorne eben klare Ideen und auch in den entscheidenden Situationen einen zügig-effizienten Plan, andererseits soll sich der SVM parallel dazu defensiv kompakter zeigen.

„Unnötige Gegentore stören mich einfach“

Auch wenn es nur ein Test war, denkt Ponweiser in diesem Zusammenhang ungern an den 1:1-Ausgleich beim 3:1-Testspielsieg gegen den portugiesischen Viertligisten U.F.C.I. Tomar, der zwar unglücklich entstand, aber eben doch zwingend vermeidbar war. „Unnötige Gegentore stören mich einfach. Das müssen wir abschalten.“ Weshalb freilich die Arbeit gegen den Ball nicht minder wichtig für ein erfolgreiches Abschneiden im Frühjahr ist. Noch bis Sonntag weilt der SVM-Tross in Portugal, dann geht es retour. Kommenden Mittwoch folgt dann der nächste Test in Kapfenberg gegen das dortige Schlusslicht der 2. Liga, bei dem Ex-SVM-Co-Trainer Kurt Russ das sportliche Sagen hat.