Gibt es eine gute oder eine schlechte Auslosung? Im Fall des SV Mattersburg bewertete Trainer Franz Ponweiser den Spielplan der Qualifikationsgruppe pragmatisch. Die Burgenländer treffen zuerst am 14. März im Pappelstadion auf Altach, ehe in Innsbruck gegen die WSG Tirol und bei der Admira zwei Auswärtspartien folgen.

BVZ Bitter. Vor der Rapid-Führung vergab der SV Mattersburg eine doppelte Topchance. Nach einem Corner scheiterte Martin Pusic per Kopf (großes Bild), den Abpraller brachte Luas Rath nicht unter (kleines Bild).

Als Abschluss geht es in der letzten Runde am 16. Mai noch zur Austria nach Wien. „Wir starten mit einem Heimspiel, allerdings gegen einen sehr spielstarken Gegner (Anm.: der am Montagabend Salzburg 3:2 in die Knie zwingen konnte). Ich bin nicht unzufrieden, auch wenn es im Grunde genommen egal ist.“

Schließlich müsse jedes Team ohnehin einmal die eigenen Aufgaben erledigen – das werde für alle schwer genug, wie der Trainer klarstellt. „In dieser Gruppe braucht sich niemand in Sicherheit wiegen. Wir wollen von Beginn an voll da sein.“

* Auslosung unten (Runde am 3. Mai): Wer im Cupfinale steht (Salzburg oder LASK), spielt dann am Montag, 4. Mai, um 19 Uhr