SV Mattersburg: Das Finale in Portugal .

Die Profis des SV Mattersburg absolvieren derzeit die letzten Tage beim Trainingslager auf der Halbinsel Tróia in Portugal. Am Sonntag treten die Grün-Weißen die Heimreise an - die BVZ liefert euch noch zahlreiche Impressionen der Wintervorbereitung.