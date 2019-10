Ein Fußballspiel dauert eben 90 Minuten. Darum bleibt vom Antreten des SV Mattersburg beim LASK ein bitteres Gesamtbild, begleitet vom verstärkten Eindruck der katastrophalen zweiten Hälfte. Denn vor der Pause präsentierten sich die Burgenländer als hartnäckiger Gegner, das belegt auch ein achtbarer 3:2-Rückstand zur Halbzeit.

Was in weiterer Folge passierte, muss freilich zu denken geben. „Wir waren dann immer Zweiter, der LASK hat uns mit dem Geschwindigkeitsvorteil bestraft“, stellte Trainer Franz Ponweiser fest. „Vom Plan und vom Auftreten her hat sich die erste Halbzeit richtig gut angefühlt. Nur haben mich auch hier die völlig unnötigen Gegentore maßlos geärgert.“ Kapitän Nedeljko Malic, vor der Pause noch Torschütze zum 2:2, war dann nach Wiederbeginn mittendrin im überforderten Defensivverbund. Er sagte: „Wir haben uns abschießen lassen. Mit dieser Wucht sind wir weder im Training noch sonstwo konfrontiert, das war für uns eine ganz neue Dimension.“

Rein in den Lift und rauf oder ab in den Keller

Und die nächste schwere Aufgabe folgt. Am Samstag (17 Uhr) gilt es in Hartberg zu reüssieren. Die Steirer liegen aktuell auf Platz sechs, der nach dem Ende des Grunddurchgangs ein Ticket für die Meistergruppe bedeuten würde – fünf Punkte vor dem SVM. Noch Fragen zur Ausgangslage? „Es ist derzeit wie schon die gesamte Saison. Wir können jetzt in den Lift einsteigen und weiter rauffahren, oder wir steigen nicht ein, dann wird es eine Kellerpartie“, skizziert Ponweiser den Status quo.

Um den heißen Brei braucht niemand herumreden: Die Burgenländer müssen die Lücke nach oben schließen, wollen sie weiter im Geschäft um die Top-Sechs bleiben. Dafür stehen fast alle Akteure zur Verfügung. Thorsten Mahrer etwa ist wieder fit, auch Alois Höller steht zur Verfügung. Nur Martin Pusic ist noch rekonvaleszent. Ponweiser: „Nach dieser Niederlage beim LASK wird das nun eine schwierige Woche. Wir wollen extrem viel ins Detail gehen, werden dabei aber jetzt sicher nicht nur das Negative sehen.“