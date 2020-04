Der SVM hat unter strikten Sicherheitsvorkehrungen das Training in Kleingruppen aufgenommen. Trainiert wurde in vier Gruppen, wo Defensiv- und Offensivspieler dabei waren sowie einer Tormann-Gruppe. Je eine Stunde waren die Kicker gestaffelt und auf mehreren Plätzen im Einsatz. Genauso unter strenger Einhaltung der vorgegebenen Regelungen wurden am Ergometer und auf Matten die Regenationsübungen abgehalten, ebenfalls im Freien. So wird auch in den nächsten Tagen bei den Burgenländern trainiert.

Ein Kaderspieler in Quarantäne

Bei der Nasen-Rachen-Testung von rund 40 Personen wurde am Mittwoch bei einem Kaderspieler des SV Mattersburg eine schwach positive Viruslast festgestellt. Der betroffene Profi befindet sich daher in Quarantäne und wird, bevor er wieder am Training teilnehmen kann, in Abstimmung mit den Behörden erneut getestet.