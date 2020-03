Willkommen in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga, wo es nach der Teilung der Liga nun zehn Runden lang für die sechs Mannschaften der unteren Tabellenhälfte primär darum geht, nicht abzusteigen. Dass an der Spitze der Qualirunde am Ende der Meisterschaft ein Platz für das Europa-League-Play-Off winkt (sollte Salzburg ÖFB-Cupsieger werden, sind es sogar zwei Plätze), ist der positive Nebeneffekt.

Vorerst aber liegt das Feld nach der Punkteteilung so eng beisammen, dass sich jedes Team einmal möglichst viel Abstand zum Tabellenende erarbeiten möchte. Im Fall des SV Mattersburg ist es gerade einmal ein Punkt, den die Burgenländer Vorsprung auf Schlusslicht St. Pölten haben. Noch dazu weist die Truppe von Franz Ponweiser kein Sternderl auf. Weil die Punkte der Grün-Weißen gerade waren, wurde nach der Teilung nicht abgerundet.

Bei den meisten Konkurrenten schon, weshalb diese ab sofort bei Punktegleichheit im direkten Vergleich mit dem SVM vorgereiht würden. Dieser Umstand ist für den Chefcoach allerdings kein großes Problem, denn: „Vom Torverhältnis her sind wir ohnehin nicht optimal aufgestellt. Wir müssen einfach von den Punkten her vorne bleiben, dieses Ziel verfolgen wir. Da denken wir in den kommenden zehn Runden an kein Sternderl.“ Was bleibt Ponweiser auch anderes übrig, als dieses Detail auszuklammern? „Klar wird es dadurch nicht einfacher, wir hätten es uns durch einen Punktgewinn gegen den LASK auch gerne geholt.“

„Holen wir keine drei Punkte, aber zumindest ein X, heißt das ja auch, dass der Gegner keine drei Punkte geholt hat.“SVM-Trainer Franz Ponweiser über den Anspruch in der Qualifikationsgruppe. In der so engen Konstellation gilt es nicht nur zu gewinnen, sondern vor allem auch Niederlagen zu vermeiden

Das schaffte Mattersburg bei der 0:1-Heimniederlage am Sonntag nicht. Trotzdem fällt die Bilanz des Trainers über die vier Runden nach der Winterpause bei Sturm Graz (2:1), gegen Altach (0:0), bei Rapid (1:3) und gegen den LASK (0:1) positiv aus. „Der Plan war eigentlich fünf Punkte zu holen, mit vier können wir aber auch zufrieden sein.“

Ganz wichtig sei in diesem Zusammenhang für die nun anstehende Phase „das Vertrauen in unser System“, wie Ponweiser betonte. Hier habe sich auch die letzte Linie in der Defensive empfohlen. „Nach vorne müssen wir aber wieder zielstrebiger werden.“ Derjenige, der die besagte Zielstrebigkeit in der bisherigen Saison verkörpert, ist allerdings noch nicht wieder fit. Andi Gruber, SVM-Topschütze mit neun Treffern, hat sich nach seinen beiden Toren beim 2:1 in Graz gegen Sturm bekanntlich nach einem Foulspiel am Meniskus verletzt und ist auch für Altach laut Ponweiser noch kein Thema.

Schlüssel führt nicht nur über offenes Visier

Also werden auch gegen die Vorarlberger wieder andere an vorderster Front ans Werk gehen. Gegen den LASK standen diesmal Martin Pusic und Marko Kvasina in der Spitze großteils auf verlorenem Posten, generell kam hier vom Offensivverbund nach vorne zu wenig. Das lag aber auch an der Defensive des Leaders, die annähernd nichts zuließ, Lufthoheit bei sämtlichen Flanken inklusive. „Es war sehr schwer, jetzt warten aber auch andere Gegner auf uns.“

Der Trainer und Sportliche Leiter in Personalunion wird dabei als erstes seine Kicker auf die spielstarken Altacher einstellen. Erst am 22. Februar war das Team von Alex Pastoor im Pappelstadion zu Gast, beim 0:0 lief aber noch der Grunddurchgang. Nun geht es erstmals ums Ganze, werden die erreichten Punkte auch nicht mehr geteilt. Deshalb ist nicht nur jeder Sieg viel wert, auch jede Pleite wiegt schwer.

Ein Drahtseilakt bei der Herangehensweise an die einzelnen Partien. „Der Schlüssel führt über ein Zu-Null. Wir werden sicher nicht nur mit offenem Visier auftreten, das gibt die Situation nicht her. Es braucht die Balance zwischen dem Kreieren von Chancen sowie dem gut Stehen in der Defensive.“ Und im Zweifel, stellt Ponweiser auch klar, gelte es eine Pleite zu vermeiden und sich mit einem Remis zu begnügen. Stets mit dem Hintergedanken, dass die Konkurrenz nicht auch noch davongaloppiert. „Holen wir keine drei Punkte, aber zumindest ein X, heißt das ja auch, dass der Gegner keine drei Punkte geholt hat.“

Schritt für Schritt soll so der Weg gegangen werden, der zu einem sicheren Klassenerhalt führt. Das wollen aber alle, weshalb der 44-Jährige auch Realist ist: „Die nächsten zehn Wochen werden ein Hammer. Trotzdem ist es mir jetzt von der Herangehensweise egal, ob wir gerade Achter, Neunter, Zehnter oder Elfter sind. Nun liegt es an uns, den Kampf anzunehmen und nach vorne zu kommen.“

Personell steht Fabian Miesenböck nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. Andi Gruber ist jetzt noch kein Thema und auch für das dann folgende Duell bei der Admira noch fraglich. Neo-Abwehrchef Jano muss aufgrund seiner Bänderverletzung im Knie ebenfalls noch passen. Bei Goalie Markus Kuster wird sich im Lauf der Woche zeigen, ob er nach seinen Leistenproblemen wieder voll antreten kann. Wenn nicht, steht Tino Casali bereit. Der gegen den LASK vor der Pause zweimal unsicher wirkte, in der zweiten Halbzeit dann aber dreimal glänzte, unter anderem mit einem gehaltenen Penalty.