Schmidt veränderte die Mannschaft im Vergleich zur 0:6-Heimschappe gegen den WAC. Lukas Rath, Michi Perlak und Patrick Bürger rutschten in die Startformation, dafür waren Daniel Kerschbaumer, Florian Hart und Marco Kvasina (er fehlte krankheitsbedingt) nicht dabei. Was von Beginn weg sichtbar war: Hier spielten zwei Teams gegeneinander, die zuletzt nicht viel Selbstvertrauen tanken konnten.

Ergo regierten Krampf und Verunsicherung, wobei die Burgenländer trotzdem die besseren Gelegenheiten vorfanden. Ein Kopfball von Jano und ein Schuss von Rene Renner fanden den Weg in die Notizbücher der schreibenden Zunft, in Minute 38 folgte dann die beste SVM-Chance. Renner legte eine Flanke von Andi Gruber per Kopf quer Richtung langes Eck, dort rutschte Patrick Salomon aber am Ball vorbei und kam zu spät.

Nach Wiederbeginn wurden die Heimischen dann optisch stärker und offensiv engagierter, ohne aber zwingende Gefahr vor dem SVM-Tor erzeugen zu können. Die hatten die Burgenländer in dieser Phase aus einer Standardsituation – Gruber schoss einen Freistoß aus verheißungsvollen 17 Metern aber lediglich in die Mauer.

Apropos Freistoß: Den trat auf Seiten der Südstädter Stephan Zwierschitz, er prüfte aus halblinker Position Mattersburg-Goalie Markus Kuster. In der Folge waren es die Gäste, die sich offensichtlich mehr mit dem Unentschieden zufrieden gaben und sich zurückzogen.

Diese Passivität wurde allerdings nicht mehr bestraft, auch deshalb nicht, weil die Torgefahr der Admira im Sechzehner an diesem Tag einfach zu gering war. Und in der Nachspielzeit hätte Flo Hart im Zuge eines Konters nach Flanke von Gruber per Volley noch zum Matchwinner werden können, das wäre an diesem Tag aber – so ehrlich muss man schon sein - des Guten zu viel gewesen.

Weiter geht es für den SVM am kommenden Samstag, dann abermals mit einem Auswärtsspiel. Grün-Weiß trifft dann in der neuen Generali-Arena in Wien auf die Austria.

ADMIRA – MATTERSBURG 0:0.

Gelb: Höller (56., Foul), Rath (67., Unsportlichkeit).

SR: Grobelnik.- BDFZ-Arena, 3.400.

Admira: Leitner; Zwierschitz, Thölke, Bauer, Scherzer; Toth, Kadlec (46. Starkl); Soiri (88. Schmidt), Hjulmand, Jakolis; Bakis (75. Vorsager).

Mattersburg: Kuster; Höller (75. Erhardt), Malic, Mahrer, Rath; Perlak (82. Varga), Jano, Salomon; Gruber, Bürger (54. Hart), Renner.