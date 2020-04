Nach LASK, Salzburg, Rapid und wie sie alle heißen, ist also nun auch die Profi-Crew des SVM wieder gemeinsam aktiv. Heute, Donnerstag, soll am Nachmittag das erlaubte Kleingruppentraining auf dem Gelände der Fußballakademie (AKA) Burgenland gestartet werden.

Ohne Medienpräsenz (die ist vorerst untersagt) und mit jeder Menge Sicherheitsvorkehrungen, wie Trainer Franz Ponweiser im Vorfeld erklärt: „Es gibt einen entsprechenden Verhaltenskodex, die verschiedenen Gruppen sind bereits eingeteilt und werden sich am Gelände der Akademie, das großteils gesperrt ist, auch nicht über den Weg laufen. Wir bewegen uns hier nirgends in einem Graubereich und sind nach den Vorgaben strukturiert.“

Zwei parallel arbeitende Kleingruppen

Etwaige Fitness- und Krafteinheiten, die unter normalen Umständen in der Kraftkammer über die Bühne gegangen wären, werden zudem ins Freie verlegt. Einweghandschuhe am Ergometer, Desinfizieren als Basisaktion – das volle Programm in Corona-Zeiten eben.

Daneben soll der Betrieb auf den verschiedenen Plätzen immer mit zwei parallel arbeitenden Kleingruppen erfolgen, bevor dann die nächste Schicht am Zug ist. Es wird also, wie das bei dieser Art des Trainings logisch ist, ein Kommen und Gehen. Hilfreich ist bei den Abläufen natürlich trotzdem die großzügige Infrastruktur der Fußballakademie.

Balltechnik, Spaßfaktor, „Kapazitäten aufbauen“

Bevor die Profis aber ans Werk dürfen, braucht es noch ein negatives Ergebnis. Gestern, Mittwoch, wurde kollektiv getestet – in weiterer Folge ist dann ein solcher Test während der Gruppentrainingsphase einmal pro Woche geplant. Bis zum heutigen Donnerstagmittag soll einmal erste Klarheit herrschen. Sind bei Grün-Weiß alle Akteure negativ auf Covid-19 getestet, kann es dann am Nachmittag losgehen. Natürlich ohne Kontakt und Zweikämpfe, das wissen wir längst. Im Vordergrund soll bei den ersten Trainingseinheiten die Balltechnik stehen.

Ponweiser: „Wir wollen Spaßfaktor reinbringen, aber natürlich auch mit Hinblick auf das dichte Programm – wenn gespielt werden kann – die Athletik forcieren und Kapazitäten aufbauen.“ In der Vergangenheit hat man Letzteres noch brachial Kondition schinden genannt – jetzt klingt es zumindest besser.

Wie es nach den ersten Einheiten bundesligatechnisch weitergeht, bleibt offen. Angepeilt ist ein Ligastart kurz nach Mitte Mai – ob das machbar ist, wird sich zeigen. Morgen, Freitag, steigt die nächste Videokonferenz. Auch der Chefcoach und Sportliche Leiter des SVM in Personalunion traut sich keine Prognose zu. „Aktuell wird ein Richtlinienkatalog für die nächsten Stufen erarbeitet. Da geht es darum, wann und wie ein Umstieg in ein reguläres Mannschaftstraining, in Testspiele und letztlich in den Meisterschaftsbetrieb möglich sein wird. Hier gibt es aber natürlich viele Fragezeichen.“