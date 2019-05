Im Fernduell mit Altach können die Burgenländer nun nicht mehr verdrängt werden, auch wenn die Vorarlberger (die gegen Hartberg ebenfalls siegten) lediglich drei Punkte zurückliegen.

Denn: Weil der SVM nach der Punkteteilung des Grunddurchgangs abgerundet wurde und Altach eben nicht, würde Grün-Weiß auch im Fall einer Punktegleichheit vorne gereiht bleiben.

Somit steht fest: Mattersburg wird Rapid schon bald wiedersehen, und zwar im Zuge des Saison-Nachschlags, wenn der letzte europäische Platz vergeben wird.

Am 28. Mai steigt im Zuge des Play-off-Halbfinals das direkte K.o.-Duell zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Qualigruppe, also Rapid gegen Mattersburg, in Wien. Der Sieger dieses Spiels trifft dann in einem Hin- und Rückspiel (30. Mai, 2. Juni) auf den Fünften der Meistergruppe. Dabei geht es dann um das letzte Europa-League-Quali-Ticket, das über die Bundesliga vergeben wird.

MATTERSBURG – RAPID 1:0.

Gerade einmal 41 Sekunden waren gespielt, als Christoph Knasmüllner nach dem ersten hohen Zuspiel alleine vor Tormann Markus Kuster auftauchte, den Ball aber nicht zur Rapid-Führung im Netz unterbrachte, sondern scheiterte. Überhaupt hatte man in den ersten Minuten den Eindruck, die (bereits fix als Leader der Qualigruppe feststehenden) Rapidler und nicht die Mattersburger müssten unbedingt punkten.

Dafür bestach die Mannschat von Trainer Klaus Schmidt in der Anfangsphase nach verhaltenen Minuten gleich mit extrem hoher Effizienz, indem sie nach dem ersten vernünftigen Angriff in Führung ging. Achte Minute: Über Andreas Kuen landete der Ball bei Andi Gruber, dessen Hereingabe Martin Pusic zum 1:0 ins lange Eck verwertete.

Auch in der Folge blieben die Gäste die spielbestimmende Mannschaft (Chancen vergaben etwa Mario Sonnleitner oder Philipp Schobesberger), die aber im Abschluss zu umständlich agierte und so die Null stehen blieb.

Dass der SVM nicht höher in Führung lag, war wiederum der fehlenden Zielgenauigkeit von Gruber geschuldet, der in der 33. Minute auf der linken Seite zum Abschluss kam, allerdings knapp am langen Eck vorbeischoss.

Knappen Sieg über die Zeit gebracht

Nach der Pause flachte das Spiel zusehends ab. Rapids Offensivbemühungen waren in letzter Konsequenz zu harmlos (Schuss Badji, Schuss Murg), auch wenn die Hütteldorfer aufgrund der immer passiveren Spielweise des SVM im Finish phasenweise ein optisches Power-Play aufziehen konnten.

Die Burgenländer (bei denen Christoph Halper im Konter die vorzeitige Entscheidung vergab) brachten den knappen Sieg aber über die Bühne und dürfen sich nun über das besagte Play-off-K.o.-Duell am 28. Mai in Wien gegen Rapid freuen. Davor geht es kommenden Samstag noch am letzten Spieltag in Innsbruck zur Sache.