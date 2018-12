Nedeljko Malic und Patrick Salomon sind aus der Startelf beim 2:1 gegen die Austria aufgrund der fünften Gelben gesperrt. Alois Höller (er wurde eingewechselt) muss aus dem gleichen Grund passen. Das ist der Status quo der aktuell planbaren Ausfälle für das letzte Spiel vor der Winterpause am Samstag (17 Uhr) beim LASK.

Entwarnung bei Florian Hart: kein Kreuzbandriss

Auch Florian Hart wird nicht als heiße Aufstellungsvariante nach Pasching reisen. Der 28-jährige Oberösterreicher musste am Sonntag gegen die Violetten bereits vor der Pause vom Feld humpeln. Glück im Unglück: Nach der ersten Diagnose wird dem Oberösterreicher ein langwieriger Ausfall erspart bleiben.

Bitter. Flo Hart (hier mit Masseur Gery Popovits) musste mit einer Knieverletzung vom Platz. | BVZ

Dabei sah es anfänglich gar nicht gut aus. „Ich bin hängengeblieben“, erinnert sich Hart nur ungern an die Szene zurück, die er sich übrigens auch gar nicht mehr im Fernsehen ansehen wollte. Im Zweikampf landete dann der Körper des Gegners auf dem Knie, das entsprechend verdreht wurde. Das Kreuzband ist jedenfalls nicht gerissen, ein Knochenmarksödem im Knie bedeutet aber eine Pause, im Zuge der Frühjahrs-Vorbereitung sollte er wieder voll einsteigen können. Das heißt, dass er am Samstag beim LASK fix nicht spielen wird. So „optimal“ ging die Sache dann doch nicht aus.

Also wird Trainer Klaus Schmidt gezwungenermaßen ordentlich rotieren müssen. Oft schnaufen Coaches in solchen Situationen ob des logischen Personalmangels. Der Trainer der Burgenländer stellt lieber Folgendes klar: „Ich kann mich nicht über einen Spielermangel beklagen. Wir haben nach wie vor genügend Möglichkeiten.“

Das potenzielle Problem im Dreier-Abwehrzentrum wird sich von selbst lösen, da Lukas Rath bereits am Sonntag den angeschlagenen Cesar Ortiz ersetzte und wieder fit ist. Ortiz wiederum kehrt gegen den LASK zurück und wird wohl mit Rath und Thorsten Mahrer die Defensive bilden. Alternativ hätte Schmidt, wäre Ortiz noch nicht einsatzbereit, wohl naheliegenderweise auch über einen Rückzug von Philipp Erhardt aus dem Mittelfeld in die Abwehr nachgedacht.

Durchgesetzt: Austria-Stürmer Bright Edomwonyi im Kampf gegen die SVM-Abwehr. Einmal setzte sich der 24-Jährige gegen Nedeljko Malic entscheidend durch und traf zum 0:1. Am Ende siegte aber Mattersburg. | BVZ

Nicht die einzige Variante – und auch im Mittelfeld sowie auf der rechten Seite (wo neben Hart eben auch Höller nicht auflaufen wird) tun sich reichlich Möglichkeiten auf. Konkret wollte sich Klaus Schmidt zu Wochenbeginn natürlich noch nicht festlegen. Erst gelte es, die Arbeit der Kicker in den Entscheidungsprozess mit einfließen zu lassen: Es lebe das muntere Aufdrängen.

Xerl beim LASK wäre ein „anständiges Ergebnis“

Was sich der Chefcoach für das letzte Match vor der Winterpause erwarte? „Wir wollen jetzt nach dem Sieg gegen die Austria noch ein weiteres, schönes Resultat erreichen.“ Seit drei Spielen (2:2 beim WAC, 2:2 gegen Admira, 2:1 gegen die Austria) ist die Mannschaft nun bereits ungeschlagen, diese Bilanz gilt es fortzusetzen.

Ein Sieg beim so starken LASK wäre freilich ein traumhaftes Finale, so offensiv richtet Schmidt die Erwartungshaltung aber nicht aus. Lieber sagt er im Vorfeld: „Mit einem X wäre ich grundsätzlich zufrieden. Wenn man sich ansieht, wie die meisten Mannschaften dort abgeschnitten haben, wäre das schon anständig.“ Übrigens: Nach dem Abpfiff treten die Profis des SV Mattersburg ihren Winterurlaub an. Drei Wochen und zwei Tage danach kommt das SVM-Team dann am Montag, dem 7. Jänner, wieder zum Start der Frühjahrsvorbereitung zusammen.

Die Zeit bis dahin sollen die Akkus für die verbleibenden vier Runden des Grunddurchgangs dementsprechend neu aufgeladen werden.