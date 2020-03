Link zur Tabelle der Tipico Bundesliga

Andreas Gruber und Jano verletzt, Markus Kuster aufgrund von Leistenproblemen noch immer nicht fit und Fabian Miesenböck gesperrt: Der SV Mattersburg musste gegen den LASK vier Akteure vorgeben.

Auch die Gäste traten aufgrund von Sperren (Ranftl, Michorl) und Verletzungen (Kreuzbandriss Marvin Potzmann) nicht komplett und nach dem Cup-Match in Salzburg an fünf Positionen verändert an. Nach wenigen Minuten verloren sie mit Thomas Goiginger dann auch noch eine Stütze. Der offensive Mittelfeldspieler blieb ohne Fremdeinwirkung hängen und schied mit Verdacht auf eine schwere Bänderverletzung im Knie aus.

Rein sportlich setzten beide Mannschaften in einer eher abwartenden Startphase nur wenige offensive Duftmarken. Beim SVM tauchte Marko Kvasina in Minute sechs einmal vor Goalie Alex Schlager auf, brachte in vollem Lauf den Ball auch vorbei, mehr war aber nicht drin.

Brenzliger wurde es in der achten Minute auf der Gegenseite, als Mattersburg-Schlussmann Tino Casali einen hohen Ball ausließ, Dominik Frieser per Drehschuss abschließen wollte, aber Mahrer den zu schwach ausgefallenen Ball noch klären konnte.

So dauerte es noch ein Weilchen bis zum ersten Ausrufezeichen der Partie – und es war den Linzern vorbehalten. 21. Minute: Langer Ball über die Abwehr auf Samuel Tetteh, der den Ball in die Mitte spielte, von wo Lukas Rath die Kugel direkt wieder zu ihm abwehrte. Joao Klauss nahm dann Tettehs Vorlage dankend an und traf ins lange Eck zum 0:1.

Eine Mattersburger Trotzreaktion auf den Gegentreffer blieb weitgehend aus – und wenn Gefahr aufkam, dann machten die Burgenländer zu wenig aus ihren Möglichkeiten. So geschehen in der 37. Minute, als Andreas Kuen per Maßflanke Martin Pusic bediente, dessen Kopfball fiel aber zu zentral und zu schwach aus.

Casali – LASK 3:0, Endergebnis trotzdem 0:1

Nach Wiederbeginn drückte der Tabellenführer dann gleich einmal ordentlich aufs Tempo, um eine rasche Entscheidung herbeizuführen. Der LASK machte aber die Rechnung ohne Tino Casali, der vor der Pause noch einen unsicheren Eindruck machte, nun aber in dieser Phase glänzte. Zweimal scheiterte Tetteh alleine vor dem 24-Jährigen, der nach diesen beiden Paraden in der 52. Minute auch noch seinen großen Moment als Elferkiller hatte. Davor ging Petar Filipovic nach einem Eckball zu Boden, Referee Alexander Harkam entschied auf Foul von Lukas Rath und Strafstoß. Den trat Klauss gar nicht mal so schlecht, Casali zeichnete sich aber wieder aus, wehrte den Ball ab und blieb somit dreimal en suite erfolgreich.

Somit blieben die Burgenländer im Spiel. Die Initialzündung, dass vorne nun mehr gehen würde, war das allerdings nicht. Auch in der Folge war der LASK einem zweiten Treffer näher, der SVM fand kein geeignetes Rezept, um wirklich zu gefährlich. Denn auch auf eine grün-weiße Stärke hatten die Linzer eine geeignete Antwort: Annähernd jeder hohe Ball wurde von den Gästen geklärt, die Lufthoheit war klar auf Seiten des Tabellenführers. In der Nachspielzeit kamen die Heimischen dann noch zu einer aussichtsreichen Freistoßgelegenheit, der eingewechselte Patrick Bürger schoss aber in die Mauer.

Somit bleibt Mattersburg bei 18 Punkten, was nach der Teilung der Liga und der Punkte neun Zähler bedeutet. Im ersten Spiel der Qualifikationsgruppe geht es nun am kommenden Samstag um 17 Uhr daheim gegen Altach zur Sache.

Statistik zum Spiel

MATTERSBURG – LASK 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (21.) Klauss.

Gelb: Hart (52., Kritik), Nemeth (63., Foul); Filipovic (77., Foul), Trauner (91., Foul).

SR: Harkam.- Pappelstadion, 2.500.

Mattersburg: Casali; Salomon, Nemeth, Mahrer, Rath, Lercher (65. Höller); Erhardt, Kuen, Hart (84. Bürger); Pusic (69. Halper), Kvasina.

LASK: Schlager; Ramsebner, Trauner, Filipovic; Reiter, Haudum, Wiesinger, Renner; Goiginger (5. Frieser), Klauss (62. Raguz), Tetteh (77. Sabitzer).

Stimmen zum Spiel

Michael Lercher: „Wir haben unser Spiel heute nicht wie gewollt durchgebracht - haben aber gekämpft, waren dabei, aber das Gegentor war halt bitter.“

Philipp Erhardt: „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel auf beiden Seiten, ziemlich ausgeglichen, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit kurz gebraucht haben, bis es wieder ausgeglichen war. Da können wir uns bei Tino Casali bedanken, der uns in der Partie gehalten hat. Leider hat aber nicht mehr rausgeschaut.“

SVM-Trainer Franz Ponweiser: "Wir wollten dem LASK ein offenes Spiel liefern, sind im Herbst dort mit wehenden Fahnen 7:2 untergegangen. Heute waren wir defensiv extrem verbessert, trotzdem haben wir es dem LASK wieder zu einfach gemacht. Uns hat dazu in der Offensive die Durchschlagskraft gefehlt, um den Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Da waren wir leider zu harmlos."

LASK-Trainer Valerien Ismael: „Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die den elften Sieg im elften Auswärtsspiel geschafft hat, das ist eine unglaubliche Leistung. Es war kein einfaches Spiel heute, auch wenn wir früher die Entscheidung herbeiführen hätten können, um einen ruhigen Nachmittag zu haben.“

Derselbe zum Ausfall von Thomas Goiginger: "Den Verdacht auf Kreuzbandriss können wir derzeit nach der ersten Untersuchung nicht bestätigen. Auszuschließen ist es zwar nicht, aber morgen gibt es eine weitere Untersuchung in Linz, dann erfolgt Klarheit."