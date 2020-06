Damit kein falscher Eindruck entsteht: Der SV Mattersburg darf auf eine überwiegend starke Auftaktphase der Qualifikationsgruppe zurückblicken.

Drei Runden sind nach der Punkte- und Ligateilung absolviert, fünf Zähler haben die Burgenländer auf der Haben-Seite. So oft wie möglich ungeschlagen wollte Trainer Franz Ponweiser im Vorfeld beim Blick auf die so spannende und intensive Finalphase primär bleiben, als er die zehn Partien betrachtete, die nach der Corona-Pause nun als Geisterspiele in fünf Wochen durchgepeitscht werden. So gesehen sind die Spieler auf Schiene, wenngleich die totale Zufriedenheit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufkommen kann.

„Ich bin vor allem auch vom physischen Zustand der Mannschaft beeindruckt.“ Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser gefällt bislang, wie viel Saft in seinem Team steckt

Nahm Grün-Weiß das 1:1 daheim gegen Altach noch als achtbares Resultat gegen einen potenziellen Mitfavoriten der Qualifikationsgruppe wahr, so mischte sich trotz des befreienden 2:0-Siegs in der Südstadt gegen die Admira nach dem jüngsten 1:1 in Innsbruck bei der WSG Tirol auch Ärger in die Bilanz. Weil die Chancen gegen den Aufsteiger vorhanden waren, aber nicht genutzt wurden – und weil die physische Überlegenheit der Gäste im Finish kein Happy End einbrachte, Mattersburg in der Tabelle aufgrund der nach wie vor engen Abstände also weiterhin zwischen Sonnenterrasse und Kellerstüberl emotional zerrissen ist.

Mag sein, dass es zu viel verlangt wäre, schon nach drei Spieltagen der entscheidenden Phase die Weichen in eine Richtung gestellt zu haben, aber angesichts der jüngsten Ergebnisse hat der SV Mattersburg in Tirol eine richtig gute Gelegenheit für die rasante Flucht nach vorne ausgelassen. Unterm Strich wiesen die Gäste ein Chancen-Plus auf und waren auch im Finish dem Sieg näher. Ohne die nötige Effizienz blieb es aber dann bei der Punkteteilung.

Statt sechs Punkte Abstand auf das Schlusslicht und den offensiven Anspruch, einen der beiden für das Europa-League-Play-off berechtigten Plätze an der Spitze als Ziel auszurufen, braucht es weiterhin auch den Blick in den Rückspiegel. Weil bei den Konkurrenten noch kein Team ganz hinten picken bleibt. Admira hat sich beim 0:2 gegen Mattersburg genau dafür aufgedrängt, schlug aber in St. Pölten zurück. Und solange auch die Gegner gut verteilt punkten, müssen die SVM-Profis voll dran bleiben, um den Abstand zu behalten und bestenfalls auszubauen.

„So gesehen liegen wir nur zwei Punkte vorne“

Denn ein Damoklesschwert hängt über Mattersburg, solange es nach hinten hin um jeden Zähler gehen könnte: das ominöse Sternderl, das der SVM nach der Ligateilung eben nicht erhielt. Weil die Mannschaft mit einer geraden Punktezahl den Grunddurchgang finalisierte und nach der Teilung nicht abgerundet werden musste.

Da aber bis auf Altach alle Konkurrenten eben ungerade waren, sind sie nun in der Praxis mit dem Vorteil gegenüber dem SVM im Rennen, dass sie bei Punktegleichheit mit der Mannschaft von Trainer Franz Ponweiser unabhängig des Torverhältnisses vorgereiht werden.

„Für mich ist dieser Umstand derzeit nicht wichtig, das wird dann vielleicht in den letzten zwei Runden ein Thema sein“, will sich der Coach gar nicht zu sehr auf diesen Umstand konzentrieren. Um im selben Atemzug trotzdem klarzustellen: „Uns muss schon bewusst sein, dass wir hier einen Nachteil haben. So gesehen liegen wir nur zwei Punkte vor dem Letzten WSG Tirol – und nicht drei.“

Die Lage ist vor allem in der Tabelle also weiterhin eng, die Leistungen haben Grün-Weiß aber definitiv gestärkt. Das ist nach dem Auswärtsdoppel bei der Admira und der WSG Tirol sowie dem ersten Heimspiel gegen Altach ein Erfahrungswert, der mit bestem Gewissen gut abgespeichert werden darf. „Wir haben uns jetzt einmal eine gute Ausgangslage für die weiteren Runden geschaffen. Da geht es natürlich um die erreichten Punkte, aber es geht auch sehr um das Auftreten. Und hier bin ich vor allem auch vom physischen Zustand der Mannschaft extrem beeindruckt – stark, wie sie die Belastungen bislang wegstecken konnte und den Gegner in der zweiten Hälfte mehr und mehr an die Wand gespielt hat.“

Und das, obwohl sich Rotationen bislang im überschaubaren Rahmen gehalten haben. Mit Markus Kuster, David Nemeth, Jano, Thorsten Mahrer, Philipp Erhardt, Patrick Salomon, Andi Gruber und Andi Kuen sind acht Akteure bislang in allen drei Spielen in der Startformation gestanden.

Zarte Rotation brachte einen starken Halper

Wenn Ponweiser bei der Grundaufstellung also Veränderungen durchführte, dann waren die bislang eher punktueller und nicht flächendeckender Natur – wie etwa der Tausch von Fabian Miesenböck und Michi Lercher auf der linken Seite, das Nachrücken von Alois Höller in die erste Elf und der Wechsel von Martin Pusic in die Jokerrolle, oder zuletzt die Nominierung von Christoph Halper, der in Innsbruck statt des leicht verletzten Florian Hart (dieser wurde nach einem Schlag auf die Wade vorsichtshalber geschont) von Beginn an im offensiven Mittelfeld dabei war.

Aber auch die zarten Rotationen hatten gute Impulse zur Folge – siehe zuletzt Halper. Er brachte Schwung in das Spiel nach vorne, auch wenn er vor der Pause eine „Tausender“, wie sich Ponweiser zähneknirschend erinnerte, nicht verwertete. „Halpi hat aber so oder so ein tolles Match gemacht. Wenn man sieht, wie er arbeitet, freut es mich für ihn einfach, dass er so stark gespielt hat. Schade, dass er sich nicht mit dem Tor belohnt hat.“

Das bedauerte natürlich auch der 22-jährige Oberdorfer („unerklärlich, normalerweise muss ich den machen“), gleichzeitig zeigte sich Halper aber schon zuversichtlich für die nahe Zukunft: „Ich glaube, dass wir sehr viel richtig machen, wir hätten uns auch am Dienstag mehr verdient gehabt. Gegen die Admira haben wir die Chancen genutzt und gewonnen, diesmal nicht, aber beim nächsten Mal dann wieder.“

Das wäre im konkreten Fall am Samstag um 17 Uhr daheim gegen die Austria insofern optimal, als da die personifizierte Torgarantie des SV Mattersburg ausfällt. Andi Gruber, bei der Admira und in Innsbruck jeweils Torschütze mit Volley-Schüssen aus der Distanz, kassierte gegen die WSG Tirol seine fünfte Gelbe Karte, muss zuschauen und steht erst wieder am kommenden Dienstag beim Auswärtsspiel in St. Pölten zur Verfügung.

So gesehen kommt der Steirer nun unfreiwillig zum Regenerieren. Das war den Burgenländern am Dienstagabend nach dem Spiel in Innsbruck erst später als geplant vergönnt, weil der SVM nach dem Spiel noch zur Dopingkontrolle gebeten wurde – dementsprechend verzögerte sich auch die Abfahrt des mehrstündigen Transports retour in den Osten Österreichs empfindlich. Ponweiser: „Wer auch immer sich ausgedacht hat, uns gerade auswärts bei so einer langen Rückreise auszuwählen: Das alles war verlorengegangene Regenerationszeit.“