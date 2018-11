Der SVM will in Salzburg überraschen. Wie schwer es wird? Red Bull ist 50 Heimspiele en suite ungeschlagen.

Wettanbieter Tipico, Namenssponsor der Bundesliga, hatte am Montag für das Spiel des SV Mattersburg in Salzburg eine 20er-Quote im Fall eines Sieges der Burgenländer im Angebot. Das zeigt schon die Ausgangslage für das grün-weiße Antreten beim Meister. Wer seinen Wetteinsatz bei einem Gewinn um das Zwanzigfache vermehren kann, der tippt offensichtlich auf einen krassen Außenseiter.

Aus statistisch gutem Grund wird für die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt in Wals-Siezenheim nicht viel zu holen sein. 50 Bewerbsspiele haben die Roten Bullen vor eigenem Publikum nicht mehr verloren. Ob dem SVM also gelingt, was so vielen Teams davor – national von Rapid über Austria bis zu Sturm, international von Real Sociedad über Lazio Rom bis zu Olympique Marseille – nicht gelungen ist, nämlich drei Punkte zu entführen?

Abwarten. Dass die Mannschaft von Trainer Marco Rose auch nur aus Menschen besteht und am falschen Fuß erwischt werden kann, bewies erst unlängst Aufsteiger Wacker Innsbruck beim 1:1, dem letzten Heimspiel der Bullen. Auch beim 3:3 am Sonntag im Schlager beim LASK blieb der Meister (der am Mittwoch noch im ÖFB-Cup bei Austria Lustenau antrat) sieglos. Chefcoach Klaus Schmidt stellt trotzdem klar: „Wenn alle heiligen Feiertage zusammenkommen, kannst du dort etwas bewirken.“

Die Herausforderung sei aber riesengroß und wunderschön, weshalb der SV Mattersburg auch alles daran setzen werde, Historisches zu bewirken und vielleicht die 20er-Quote in die Tat umzusetzen. Passen müsse für ein gutes Ergebnis aber alles. „Das sind Spiele, wo wir an unsere Grenzen gehen müssen.“

Zuletzt passte beim 1:1 daheim gegen Altach nicht alles. Im Gegenteil. Mattersburg lieferte eine matte Leistung ab. „Wir haben keinen kontinuierlichen Spielaufbau geschafft. Die Mannschaft hat zu viel mit langen Bällen agiert, das ist Altach entgegengekommen. Wir haben keinen Druck ausüben können, deshalb war es eine Partie mit einer überschaubaren Qualität. Natürlich tut es ein bisserl weh, weil wir das Heimspiel gewinnen wollten.“

Und auch der Sportliche Leiter Robert Almer musste sich wundern: „Das war enttäuschend und einfach nicht das, was ich mir erhofft habe. Nach vorne waren relativ wenige gefährliche Aktionen dabei.“

Also gelte es nun, sich als Mannschaft auf die neue Aufgabe einzustellen. Klaus Schmidt kann personell wohl auch wieder aus einem größeren Kreis wählen, weil Marko Kvasina und Patrick Salomon nach ihren überstandenen Verletzungen wieder zur Verfügung stehen.

Wer letztlich aufläuft, wird sich jedenfalls im Lauf der Trainingswoche herauskristallisieren. Mario Grgic ist sicher nicht dabei, die neuerlich erlittene Knieverletzung am 20. Oktober beim Spiel der SVM Amateure (von dort aus sollte er sich nach der eben erst überstandenen langen Verletzungspause wieder herantasten) stellte sich als sein dritter Kreuzbandriss heraus. Noch ist die Schwellung nicht ganz weg, der Weg zum Comeback dürfte aber diesmal ohne operativen Eingriff erfolgen. Trotzdem ist der Herbst für ihn leider gelaufen.

Im Mannschaftstraining steht dafür wieder Neuzugang Andreas Kuen, der von Rapid Wien im Sommer zum SVM gestoßen war, allerdings erst einen Kreuzbandriss auskurieren musste. Nun gilt es sich heranzutasten: Bis zum Start der Frühjahrsvorbereitung könnte er ein Thema werden.