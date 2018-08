Kolportiert wurde unmittelbar nach Baumgartners Abschied, dass Nachnamensvetter Klaus Schmidt – zuletzt Trainer in Altach und bereits vor vier Jahren bei der Bestellung von Ivo Vastic ein heißer Kandidat – übernehmen soll.

Dazu kam es aber offiziell bis dato noch nicht, weshalb somit weiterhin der interimistische Schmidt das Team auf das Auswärtsspiel am Sonntag (17 Uhr) in der Südstadt gegen die Admira vorbereitet. „Die Mannschaft ist positiv, alle sind willig. Wir gehen frohen Mutes an die Aufgabe heran und sind bereit für die Admira“, so der ehemalige SVM-Profi am Donnerstag nach dem Training.

Übrigens: Markus Schmidt fährt aktuell doppelgleisig, betreut er doch parallel auch die Amateure in der Ostliga. Diese treffen morgen, Freitag (19 Uhr), in der Fußballakademie Burgenland auf Stadlau. Auch dort wird Schmidt auf der Betreuerbank Platz nehmen. „Das ist kein Problem. Natürlich ist derzeit alles ziemlich intensiv, aber wir ziehen das durch.“

Wann der neue Trainer der Profis des SV Mattersburg präsentiert wird, steht übrigens noch nicht fest. Laut Aussendung soll das aber bis zur Länderspielpause Anfang September erledigt werden.