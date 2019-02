Die Mattersburger Profiabteilung befindet sich im Wandel – zwar nicht vordergründig, aber bei einem Blick unter die Oberfläche sehr wohl. Mit Daniel Kerschbaumer, Jefte Betancor Sanchez (beide Vorwärts Steyr) sowie Barnabas Varga (Lafnitz) wurde der Kader verkleinert, externe Neue gab es im Winter nicht.

Zahlreiche Verträge laufen zudem im Sommer aus. Bei einigen Akteuren kann der Verein eine Option auf Verlängerung ziehen, bei anderen müsste man sich im Fall des Falles (wenn beide Seiten an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind) zusammensetzen.

Kontrakt mit Flo Hart bereits verlängert

Fakt ist: Bereits im Verlauf des Frühjahrs wird sich die Mannschaft für die neue Saison sukzessive herauskristallisieren. Robert Almer, Sportlicher Leiter, will hier in Absprache mit Trainerteam und Vereinsleitung punkto Verlängerungen auch die gezeigten Leistungen berücksichtigen: „Das ist im Fußballgeschäft so. Ohne gute Leistungen wird es schwierig.“ Die eine oder andere Aktie ist übrigens bereits erledigt. Florian Harts Vertrag wäre ausgelaufen. Schon jetzt steht fest, dass er auch über den Sommer hinaus weiterhin das SVM-Trikot tragen wird.

Ebenfalls verlängert wurde Amateure-Verteidiger Raffael Behounek, dem viel Potenzial attestiert wird, der im Frühjahr leihweise beim SV Horn in der 2. Liga aufzeigen soll und mittelfristig als potenzieller Akteur für die Profis angedacht ist. „Das ist extrem wichtig, so einen Zwischenschritt wie jenen bei Horn einzubauen,“ stellt Almer klar.

Aber nicht nur Behounek könnte über die Zwischenstation Horn zeitnah oben anklopfen. Die vereinsinternen Hierarchien verschieben sich bereits. Nur ein Beispiel: Noch stehen sie nicht auf der offiziellen Kaderliste der Profis, aber in der Praxis wurde etwa der Einbau von Amateur-Kicker Christoph Halper (20) längst vollzogen. Die mögliche Verlängerung seines Vertrags steht freilich auch auf Almers Agenda. Youngster David Nemeth (17) hat sich im Winter bereits gegen die Zweiermannschaft des AC Milan und für die Perspektive beim SVM entschieden. Er durfte sich im Trainingslager bei den Profis beweisen, soll vorerst bei den Amateuren laufend Spielpraxis erhalten, á la longue wird ihm wohl die grün-weiße Zukunft in der Abwehr gehören.

Gefühlte Verstärkung durch Andreas Kuen

Einer, der zwar nicht aus den eigenen Reihen kommt, aber trotzdem vereinsintern nun als Neuer bei den Profis durchgeht, ist Andreas Kuen. Der 23-jährige Tiroler, der gemeinsam mit seiner Freundin in Wien wohnt, wurde im Frühjahr noch vor Saisonende von Rapid verpflichtet, riss sich dann aber noch als Kicker der Hütteldorfer am 13. Mai beim 1:4 gegen Salzburg das Kreuzband im linken Knie (beim gleichen Spiel, in dem auch Salzburg-Profi beziehungsweise Ex-SVM-Kapitän Patrick Farkas dasselbe Schicksal erlitt) und startete somit seine Karriere beim SV Mattersburg als Reha-Patient. „Den Aufbau habe ich erst alleine in Wien vorangetrieben. Ab Oktober war ich dann in Mattersburg und konnte im Training schon viel mitmachen – bis auf die Zweikämpfe, an die haben wir uns erst herangetastet.“

Andreas Kuen | BVZ

Kuen hat übrigens nicht die erste schwere Verletzung überstanden. Davor hatte er sich bereits zweimal am rechten Knie das Kreuzband gerissen, dreimal musste er am Oberschenkel (unter anderem aufgrund einer Verknöcherung) einen Eingriff vornehmen lassen.

Mittlerweile regiert aber wieder die Zuversicht: „Drei Kreuzbandrisse sind schon recht krass, ich war am Anfang auch schon sehr geknickt, aber dann auch wieder schnell zuversichtlich – weil ich mit 23 Jahren noch jung bin und es trotzdem die erste Verletzung am linken Knie war. Mit 33 hätte ich gesagt, das war es jetzt. So aber will ich die gesamte Vorbereitung einmal gut bestreiten und weiter Spielminuten sammeln. Von der Fitness her fühle ich mich bereits gut, aber noch nicht bei hundert Prozent.“

Die Einsätze bei den Testspielen seien jedenfalls schon sehr gut verlaufen.

Trainer Klaus Schmidt verwendet, angesprochen auf Andreas Kuen und in Anspielung auf sein Potenzial, sofort den Begriff „Unterschiedsspieler“. In diesem Zusammenhang sagt der Coach: „Er ist ein sehr, sehr interessanter Fußballer, der in der Offensive entscheidende Ideen haben kann und durch seine technischen Fähigkeiten brilliert.“ Ausbaufähig sei aber in jedem Fall die defensive Seite von Kuen. „Im Spiel gegen den Ball hat er noch Defizite.“

Somit tut sich Kuen aktuell vor allem dann als Option auf, wenn die Burgenländer offensiv ausgerichtet am Platz stehen. Schmidt: „Es kommt eben auch darauf an, ob wir „Safety first“ spielen oder eher riskieren wollen.“

In eineinhalb Wochen startet die Meisterschaft mit dem Heimspiel am Sonntag (24. Februar) gegen Sturm Graz. Klaus Schmidt hat natürlich schon ein mögliches Kons-trukt im Kopf, angesprochen auf die potenzielle Aufstellung gegen die Steirer.

„Jeder kann sich jeden Tag bei mir beweisen“

In Stein gemeißelt sei aber trotzdem noch nichts, wie er unterstreicht. „Jeder kann sich jeden Tag bei mir beweisen. Es gibt keinen, gegen den ich mich verwehre. Ich will nicht schon zwei Wochen vorher die ersten Elf fixiert haben.“

Zuletzt erhielt der Chefcoach beim Testspiel in der Slowakei gegen den dortigen Zweiten Dunajska Streda bei der 0:3-Niederlage weitere Aufschlüsse. „Wir haben uns gegen einen starken und sehr gut organisierten Gegner eine Halbzeit lang teuer verkauft und uns stark verbessert im Spiel gegen den Ball präsentiert. Auf der anderen Seite sind uns zu viele individuelle Fehler unterlaufen – und wir benötigen mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte.“

Diesen Samstag (Anpfiff ist um 15 Uhr in der Fußballakademie) folgt gegen Zweitligist Austria Klagenfurt die Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt. Ob Schmidt, der Gegner Sturm Graz am vergangenen Freitag beim 2:1 gegen Austria Klagenfurt bereits beobachtete (auch deren Coach Roman Mählich war beim Spiel gegen Dunajska Streda vor Ort), sich noch das eine oder andere taktische Geplänkel aufhebt, um nicht schon vorzeitig alle Aufstellungskarten auf den Tisch zu legen? „Das muss ich mir noch überlegen. Wir werden so oder so auch am Samstag noch viele spielen lassen. Es gibt heutzutage aber ohnehin fast keine Geheimnisse mehr.“

Leicht angeschlagen waren zuletzt Flo Hart (muskuläre Probleme) und Philipp Prosenik, der gegen Dunajska Streda mit einer Ristprellung vorzeitig vom Platz musste. Stürmer Martin Pusic ist nach seiner im Trainingscamp erlittenen Sprunggelenksverletzung zumindest am Weg Richtung völlig fit. Noch unsicher ist hingegen der Verletzungsgrad von Alois Höller, dessen Bauchmuskelprobleme noch ein Thema waren.

Was das Training betrifft, gilt es laut Schmidt derzeit noch „die Restmüdigkeit vom Trainingslager in Portugal rauszubringen, damit dann ab Montag für die Vorbereitung auf das Match gegen Sturm Graz alle frisch und spritzig sind.“