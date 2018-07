Was bringt ein Neuzugang? In der Endausbaustufe geht es um eine Qualitätssteigerung für die Mannschaft. Junge Spieler mit Perspektive fallen dabei nicht zwingend gleich in das Anforderungsprofil, wenn sie etwa langsam aufgebaut werden sollen.

Routiniers hingegen sollten möglichst gleich ihren Teil beitragen können. Patrick Salomon fällt genau in diese Kategorie. Seit einem guten Monat steht bei seinem Alter der Dreier vorne. Das ist die nackte Zahl, die im Fußball in aller Regel Routine ausweist.

Fußballprofi-Dasein im Westen Österreichs

Der Jung-Dreißiger (er stammt aus der Austria-Jugend) kann mittlerweile auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, die der Wiener interessanterweise – eine zweijährige und nicht von Erfolg gekrönte Rückkehr zur Austria von 2010 bis 2012 ausgenommen – in Vorarlberg bei Austria Lustenau und zuletzt bei Altach erworben hat.

Jetzt, in Mattersburg, weiß er folgerichtig, was erwartet wird. „Ich befinde mich in einem Alter, wo ich nicht frisch aufgebaut werden muss. Es ist mir bewusst, dass ich als routinierter Profi gleich funktionieren und Leistung bringen sollte.“

Das tut er auch, weshalb sich Salomon am direkten Weg in die Startformation spielte und im zentralen defensiven Mittelfeld gesetzt ist – als Sechser hält er dem Achter Jano (übrigens mit der Nummer zehn) möglichst den Rücken frei und bringt sich im Spielaufbau selbst entsprechend ein. „Das ist eine Lieblingsposition von mir.“

Trainer Gerald Baumgartner: „Wir setzen auf ihn, weil er ein sehr erfahrener, laufstarker Akteur ist. Salomon weiß, wie man einen sicheren Ball spielt und hat stets auch gute Lösungen. In Kombination mit Jano ist das schon eine sehr gute Qualität.“

„Immer wenn ich eine Prognose abgegeben habe, bin ich falsch gelegen. Da bleibe ich lieber diplomatisch: Ich freue mich auf das Spiel.“Patrick Salomon auf die Frage, ob man offiziell in Altach auf Sieg spielen soll.

Warum der Profi nach zehn Jahren (mit einer zweijährigen Unterbrechung von 2010 bis 2012 in Wien) in Lustenau und danach in Altach mit seiner Familie wieder den Lebensmittelpunkt nach Ostösterreich verlegt hat?

„Privat ist durch die Geburt unseres zweiten Kindes eine Rückkehr nach Wien von Vorteil. Beruflich habe ich einfach ein neues Umfeld und neue Impulse angestrebt. Der Ostösterreich-Aspekt ist hier mit Mattersburg natürlich eine super Konstellation.“

Wohnen in der Heimatstadt Wien einerseits, am Platz arbeiten im rund 60 Kilometer entfernten Mattersburg andererseits, das passt soweit. Hin und weg zeigt sich Salomon übrigens von den Bedingungen in der Fußballakademie Burgenland.

Da findet er deutliche Worte – obwohl bei seinem Ex-Klub gerade die Cashpoint-Arena mehr und mehr modernisiert wurde: „Das Stadion ist eine Sache. Ich durfte beim letzten Heimspiel noch die neue Tribüne miterleben, das war schon geil. Die Infrastruktur dahinter war allerdings immer schon ein Problem und hat auch ein wenig für mürrische Stimmung gesorgt. In Altach hatten wir alte Sanitäranlagen oder nur einen Trainingsplatz zur Verfügung, da weiß man dann Möglichkeiten wie hier in Mattersburg schon sehr zu schätzen – die sind wunderbar.“

Rasche Rückkehr dank kitschiger Auslosung

Wie es der Zufall will, kehrt Patrick Salomon zum Saisonauftakt mit seiner neuen Elf prompt an jenen Ort zurück, wo er davor jahrelang tätig war. Am Samstag startet die Meisterschaft ausgerechnet in Altach. „Das war irgendwie aufgelegt“, so der Kicker, der von keinem einfachen Los spricht, aber nun als grün-weißer Wahl-Burgenländer klarerweise reüssieren will.

Ob man offiziell drei Punkte anpeilen solle? Da blieb er dann doch defensiv, wie er schmunzelnd klarstellte: „Immer wenn ich eine Prognose abgegeben habe, bin ich falsch gelegen. Da bin ich jetzt lieber diplomatisch: Ich freue mich einfach auf das Spiel.“

Die Vorfreude steigt wohl auch mit dem jüngsten 3:1-Erfolg im ÖFB-Cup bei Allerheiligen, dem Team aus der Regionalliga Mitte. „Jeder Sieg tut gut, vor allem eine Woche vor der Meisterschaft. Wichtig war, dass wir nach dem 1:1-Gegentreffer trotzdem weiter das Heft in der Hand hatten.“

So steigt am Freitag eine durchaus selbstbewusste SVM-Crew in den Bus Richtung Vorarlberg. Andererseits wartet eine Mannschaft, die im ÖFB-Cup am Sonntag in Parndorf ebenfalls problemlos 3:0 gewann.

Trainer Gerald Baumgartner weiß aber: „Das wird ohnehin ein komplett anderes Spiel. Wir wollen auf jeden Fall zum Start punkten und werden dabei alles versuchen, gleich einen Sieg einzufahren.“ Schlagwörter, wie kontrollierte Offensive sowie schnelles Umschaltspiel sind bei so einer Auswärtsbegegnung freilich Klassiker, die die Burgenländer aber tatsächlich praktizieren wollen. Über die schnellen Außenbahnen soll es im Fall der Fälle bei Ballgewinn rasant zur Sache gehen.

Personell geht sich ein Einsatz des im Zuge der Vorbereitung wieder angeschlagenen Florian Hart noch nicht aus. Michael Lercher kam nach seiner überstandenen Bänderverletzung im Knöchel zumindest einmal bei den Amateuren im Mitropa-Cup zum Einsatz. Ob er eine ernste Variante für die linke Seite in der Viererkette ist, wird sich zeigen.

Der zweite Kandidat für links, Lukas Rath, fehlte zuletzt aufgrund von Knieproblemen. Dafür spielte Rene Renner, an sich ist der wieselflinke 24-Jährige eher eine Reihe weiter vorne beheimatet, in Allerheiligen genau dort. „In der Bundesliga ist er gegen sehr gute Mannschaften sicher eine echte Option für die linke Seite.“

Ob Baumgartner damit auch Altach meint? Renner wäre jedenfalls eher die spielerische Variante eines möglichen „Linksdeckels“, wie das im modernen Fußball ohnehin längst nicht mehr sprachgebräuchlich ist. So gesehen wird es wohl eher auch von der eigenen SVM-Spielanlage abhängen, wer links in der Viererkette nach hinten verteidigt sowie gleichzeitig nach vorne möglichst gute Akzente setzt. Und genau diese personellen Überlegungen behält der SVM-Cheftrainer Mitte der Woche vor dem ersten Anpfiff öffentlich doch noch lieber für sich.

Die 1. Runde

Freitag, 20.45 Uhr: Austria - Innsbruck.- Samstag, 17 Uhr: Sturm Graz - Hartberg, Altach - Mattersburg.- Sonntag, 17 Uhr: Salzburg - LASK, Admira - Rapid, SKN St. Pölten - WAC.