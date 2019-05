Innsbruck gegen Mattersburg lautet das samstägige Duell der letzten Runde in der Bundesliga-Qulifikationsgruppe. Schlusslicht Wacker muss gewinnen, um im Fernduell mit Hartberg doch noch oben zu bleiben. Mattersburg will eine „anständige Leistung“ bringen, wie Trainer Klaus Schmidt im Vorfeld klarstellt. Das steht außer Frage, weil sich alle eingesetzten Akteure beim Coach schließlich für die heiße Phase danach aufdrängen wollen. Mit der nominell stärksten Mannschaft werden die Burgenländer aber kaum antreten.

Viel zu wichtig ist das, was nach Innsbruck folgt. Der SVM ist fix Zweiter und steht somit seit dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen Rapid offiziell im Play-off-Halbfinale um das letzte Ticket für die Europa-League-Qualifikation. Dieses steigt kommenden Dienstag um 19 Uhr auswärts – eben bei Rapid, dem Sieger der Qualifikationsgruppe.

Im Extremfall vier Spiele in neun Tagen

Wer sich in dieser einen K.o.-Partie durchsetzt, hat noch zwei weitere Spiele vor sich: das Finale gegen den Fünften der Meistergruppe, das am Donnerstag (30. Mai) mit dem Hinspiel und am übernächsten Sonntag (2. Juni, jeweils 17 Uhr) mit dem Rückspiel Klarheit über das fünfte zu vergebende internationale Ticket geben soll. Spannend jedenfalls, was auf den SVM zeitnah zukommt – im Extremfall sind das vier Spiele innerhalb von neun Tagen. „Es geht Schlag auf Schlag. Wir werden jeden Tag ab Samstag extrem in die Waagschale werfen müssen.“

Was hinter der leicht kryptischen Ansage steckt: Klaus Schmidt, seine Betreuer und die SVM-Crew haben für das Szenario keine Erfahrungswerte. Fix ist, dass personelles Tetris und vor allem ein gutes Fingerspitzengefühl nötig sein wird. Schließlich gilt es, das große Ganze im Auge zu behalten. Denn sollte in Wien der überrraschende Aufstieg gelingen, würde bereits zwei Tage später die nächste große Hürde mit dem Final-Hinspiel warten. Da braucht es möglichst viel Frische – ergo könnte sich die Profiabteilung zur personellen Mischmaschine entwickeln, immer mit dem Hintergedanken einer möglichst gleichmäßigen Qualität.

„Wir werden jeden einzelnen brauchen, egal ob Stammspieler oder Akteure, die nicht so oft zum Zug gekommen sind. Alle, die gesund sind, sind herzlich willkommen und gefordert, an die Grenzen zu gehen. Auch Spieler, die unzufrieden sind, können sich noch voll in die Auslage spielen.“ Obwohl also die Partie bei Rapid eine Riesen-Hürde ist, müssen in Mattersburg auch schon der kommende Donnerstag und der folgende Sonntag zumindest miteinkalkuliert werden. Darum stellt Schmidt in Aussicht, dass selbst auch noch in Wien ob der Mega-Belastung vorgedacht und rotiert wird. „Wir können im Fall eines Aufstiegs schließlich nicht am Dienstag und Donnerstag mit der gleichen Mannschaft spielen.“

Fürs Erste steht aber einmal Innsbruck an. Da kündigt sich jedenfalls eine veränderte Startformation an. Von optionalen Rotationen im Rahmen des zuletzt gängigen Bundesliga-Kaders bis zum erstmaligen aktiven Einsatz von Jungprofis (Beispiel David Nemeth, Michael Steinwender) ist alles möglich. Auch die zuletzt verletzten Patrick Salomon und Florian Hart könnten ihre Einsatztauglichkeit in Tirol wieder unter Beweis stellen, Stürmer Philipp Prosenik klopft ebenfalls an. Fehlen wird Alois Höller, der sich gegen Rapid im Zuge einer unglücklichen Aktion mit Stefan Schwab die Nase gebrochen hat, auf eine Operation verzichtet, aber wohl noch geschont wird. Bei Regisseur Jano (Oberschenkelzerrung) könnte ebenso befohlene Schonung angesagt sein.

„Frage wird sein, ob unsere Gier größer ist“

Am Freitag reist der SVM per Bus nach Tirol, am Samstag nach Schlusspfiff geht es retour ins Burgenland. Ab dann ist der Blick tatsächlich frei in Richtung Wien. „Wir werden nach Innsbruck sehen, welche Mannschaft wir tatsächlich zur Verfügung haben.“

Angesprochen auf das K.o.-Match gegen Rapid sagt Schmidt: „Bei Rapid weiß man, wie klasse es ist, international zu spielen. Für uns ist es eine Mörderchance, das zu erleben. Ich habe mit dem GAK (Anm.: unter anderem als Co-Trainer beim 1:0-Auswärtssieg in Liverpool), im arabischen Raum und mit Altach international gespielt, das war immer etwas ganz Besonderes. Daher hoffe ich, dass meine Mannschaft durch und durch gierig ist.“

Denn beim SVM haben nicht alle internationale Erfahrungswerte. 2006 und 2007 qualifizierte sich Mattersburg über den Cupfinal-Einzug für den internationalen Bewerb. Wisla Krakau (2006 – 1:1; 0:1), Aktobe Lento (2007 – 0:1; 4:2) und FC Basel (2007 – 1:2; 0:4) hießen die Gegner. Patrick Bürger und Nedeljko Malic waren damals dabei, auch der jetzige Sportliche Leiter Robert Almer als Goalie. Für den Großteil der Profis wäre das internationale Geschäft aber Neuland.

Erstrebenswertes Neuland, wie Schmidt betont. „Für so etwas leben wir als Profis.“ Vorfreude herrscht natürlich auch bei Präsident Martin Pucher, dem klarerweise ein Heimspiel gegen Rapid wesentlich lieber gewesen wäre („Gegen Altach und in Hartberg haben wir für Platz eins leider wichtige Punkte liegen gelassen.“), der aber sagt: „Mir ist bewusst, dass Rapid Favorit ist, aber gerade in so einem K.o.-Spiel kann viel passieren.“