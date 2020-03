Da ruht sie also komplett, die Fußball-Bundesliga. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Montagabend war noch nicht bekannt, wie lange Österreichs kickende Elite aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung pausieren muss.

„Wir kommunizieren viel und die Heimprogramme werden immer wieder adaptiert. Es ist ja nicht so, dass wir im Krankenstand sind.“ SVM-Coach Franz Ponweiser

Eine nötige Klubkonferenz zur Besprechung der weiteren Vorgehensweise soll nun als Videokonferenz – am besten zeitnah – über die Bühne gehen und nach Möglichkeit Klarheit bringen. Dass nach den bereits fix abgesagten Spielen gegen Altach und bei der Admira schon am 4. April in Innsbruck bei der WSG Tirol die Qualifikationsgruppe für den SVM und die Bundesliga generell weiterlaufen wird, scheint nach der dynamischen Entwicklung der vergangenen Woche ausgeschlossen zu sein.

„Auch wir pendeln emotional hin und her. Es macht aber trotzdem keinen Sinn, sich ständig den Kopf darüber zu zerbrechen. Wir warten von Tag zu Tag und Woche zu Woche ab und werden alle Kräfte bündeln, sobald eine Entscheidung feststeht,“ versucht Cheftrainer Franz Ponweiser die außergewöhnliche Zeit vernünftig einzuordnen.

Im Wissen, dass ob der noch nicht absehbaren Lage auch ein Ligaabbruch natürlich möglich ist. „Wichtig ist, dass alles hintangestellt gehört, um das Virus zu bekämpfen. Da geht es um das Vermeiden jeglicher sozialer Kontakte – und da gehen wir natürlich mit einer Vorbildwirkung voran. Ich hoffe doch, dass generell alle Menschen die Maßnahmen behirnen.“

Der Trainer selbst weilt mit seiner Familie aktuell daheim in Neutal – und hält sich freilich daran, sämtliche sozialen Kontakte außerhalb der eigenen vier Wände zu vermeiden. „Oft endet die Vernunft der Leute ja in einer Grauzone. Darum muss es in Zeiten wie diesen eben schwarz-weiß geben. Es braucht vollste Unterstützung für jede Entscheidung, die jetzt im Kampf gegen das Coronavirus getroffen wird.“

„Für zehn Runden nur noch Passagier“

Zeit bleibt daheim für „viele organisatorische Dinge oder das Feilen an fußballtaktischen Bereichen. Mit der Sommerplanung sind wir soweit durch. Ich hoffe natürlich, dass wir bald wieder in einen geregelten Betrieb übergehen können.“

Die Profis halten sich jedenfalls privat fit und haben seit Sonntag ein individuelles Heimprogramm abzuspulen. Dieses gilt bis auf weiteres für eine Woche, dann wird die neue Lage sondiert. Reger Kontakt besteht, das ist in Zeiten von WhatsApp-Gruppen und dergleichen kein Thema: „Wir sind mit den Spielern ständig im Austausch, kommunizieren viel und die Heimprogramme werden immer wieder adaptiert. Es ist ja nicht so, dass wir im Krankenstand sind.“

Und doch braucht es über kurz oder lang eine Entscheidungsgrundlage, wie es denn nun weitergehen wird. „Für zehn Runden sind wir derzeit nur noch Passagier, weil man nicht weiß, was davon überhaupt noch gespielt werden kann“, tappt nicht nur Ponweiser im Dunkeln.

Bei der möglichen Bandbreite, wie die laufende Bundesliga im Fall eines Abbruchs (falls die Maßnahmen noch länger andauern oder auch das Zeitfenster nach hinten nicht ausreichend groß genug ist) bewertet werden soll, taucht einerseits die Variante einer Annullierung auf. Ob es, wie gerüchteweise ebenfalls schon gemunkelt wurde, sportrechtlich überhaupt möglich sei, den jetzigen Stand zu werten, ist anzuzweifeln.

Ponweiser ist sich aber bewusst: „Wenn wir die Meisterschaft nicht regulär fertigspielen, zieht das natürlich Konsequenzen nach sich. Auch ist noch nicht klar, wie sich die derzeit schwierige Situation auf die Verträge oder das Transfergeschehen auswirken könnte.“ All diese Punkte sollten bald geklärt werden. Bis dahin bleiben der Trainer und Sportliche Leiter Franz Ponweiser sowie seine Profis aber vor allem eines: Passagiere in einer schwierigen Zeit.