Von Martin Ivansich

Nicht nur sportlich ging es in den letzten Tagen unrund zu, im Umfeld des SV Mattersburg gab es sogar einen Paukenschlag. Co-Trainer Renato Gligoroski wurde beurlaubt. Die Begründung knapp: Überschreitung der Kompetenzen.

Die Gerüchteküche brodelt, weil sich Klubchef Martin Pucher noch nicht detailliert zur Causa äußerte. Es soll jedenfalls mit dem vor Wochen bereits als fix vermeldeten Transfer vom Aserbaidschaner Ramil Sheydaev zusammenhängen. Der Stürmer ist bekanntlich nie in Mattersburg angekommen und wird das auch nicht. Der 22-Jährige wurde vom türkischen Klub Trabzonspor, wo der Angreifer zuletzt unter Vertrag stand, nach Russland an Krylya Sovetov Samara verkauft.

Will Pucher den Austausch der gesamten sportlichen Leitung?

Spekuliert wird aber nicht nur über die Entlassung von Co-Trainer Gligoroski, sondern auch über die Zukunft von Trainer Gerald Baumgartner. Laut TV-Sender Sky wolle Pucher die gesamte Sportliche Leitung austauschen.

Nimmt man die Vergangenheit des Klubs her, wäre dieser Vorgang zumindest nicht typisch für den Mattersburger Präsidenten, der sich selten zu einer vorschnellen Trennung hinreißen ließ. Oft bekam ein Mattersburger Trainer, nach einer Klatsche, länger Schonfrist als es vielleicht bei anderen Klubs der Fall war.

So darf man zumindest davon ausgehen, dass Gerald Baumgartner die beiden Runden vor der Länderspielpause bei der Admira und in Wien gegen die Austria auf der Bank der Burgenländer sitzt. Zwar nicht mehr mit seinem Co-Trainer Renato Gligoroski, aber mit dem zweiten Co-Trainer Martin Baier, der in der Hierarchie nun auf Position zwei steht.

„So ist zumindest mein Wissensstand“, meint Chef-Coach Gerald Baumgartner. Definitiv Klarheit wird man in Mattersburg aber sowieso erst dann haben, wenn der Chef, Pucher, selbst ein (Macht)Wort gesprochen hat.

Welche Erfahrungen Markus Schmidt bereits im Trainerbereich hat und wie der neue (Interims-)Coach die Mannschaft wieder aufrichten will, lest ihr am Mittwoch in der Printausgabe der BVZ!