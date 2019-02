Zum Start des Frühjahrs geht es gleich in das große Finale. Vier Runden sind im Bundesliga-Grunddurchgang noch zu absolvieren, ehe in der Zwölferliga die Top-Sechs in der Meistergruppe und die unteren Sechs in der Qualifikationsrunde weiterspielen dürfen. Mattersburg gegen Sturm Graz ist das Duell Neunter gegen Sechster. Der SVM muss siegen, wollen die Burgenländer noch irgendeine Chance auf einen Last-Minute-Platz in der Meistergruppe wahren.

„Ein schlechtes Testspiel muss man wie eine schlechte Trainingseinheit sehen – nicht mehr, nicht weniger.“SVM-Trainer Klaus Schmidt über das 1:2 am Samstag gegen Austria Klagenfurt

Reichlich Druck also, der sich insofern verstärkte, als die jüngsten Testspiel-Ergebnisse gegen Norrköpping (1:4), Dunajska Streda (0:3) und am Samstag Austria Klagenfurt (1:2) nicht passten. Also stellte Trainer Klaus Schmidt auch klar: „Mit dem Verlauf der Testspiele bin ich nicht zufrieden, insgesamt mit dem Verlauf der Vorbereitung aber schon.“ Einzuordnen seien die Spiele für den Coach wie folgt: „Ein schlechtes Testspiel muss man wie eine schlechte Trainingseinheit sehen – nicht mehr, nicht weniger.“

Wohin geht die Reise? Trainer Klaus Schmidt hat fürs Erste nur Sturm Graz im Blick. | BVZ

Und doch wird es nun stark auf die mentale Komponente ankommen, wie die Mannschaft gegen die Grazer auftritt. Denn für den Sportlichen Leiter Robert Almer steht fest: „Durch Siege steigt das Selbstvertrauen. Siege muss man sich aber auch erarbeiten. Daher hoffe ich, dass die Mannschaft am Sonntag ein anderes Gesicht zeigt. Die Niederlage gegen Klagenfurt sollte ein Wachrüttler sein. Viele Dinge funktionieren noch nicht so, wie wir uns das vorstellen.“

Grob gesagt: Zu wenig Dampf nach vorne und phasenweise zu wenig Stabilität nach hinten ist eine Mischung, die unter Wettkampfbedingungen eben keine Punkte einbringen kann. „Gegen Dunajska Streda haben wir lange gegen den Ball sehr gut gearbeitet,“ kann Schmidt dem 0:3-Test gegen den starken slowakischen Oberhausklub noch Positives abgewinnen. Gegen einen Verein aus der 2. Liga in Österreich wie Austria Klagenfurt müsste aber Grün-Weiß einfach die dominante Rolle einnehmen, fehlte das Druckmomentum: „Da hätte die Mannschaft wesentlich mehr selbst für das Spiel tun müssen.“

Ohne Malic in der Innenverteidigung

Gegen Sturm Graz steht für beide Mannschaften viel am Spiel. Deshalb ist auch eine Prognose schwer. Offenes Visier oder chronisches Geduldsspiel? Schmidt: „Es geht darum gut zu starten. Auf Teufel komm raus wird keine Mannschaft stürmen. Wir haben aber Heimvorteil, daher erwarte ich mir auch, dass wir punkten.“ Und Almer ergänzt: „Es ist schwer zu sagen, wie sich das Spiel entwickelt. Die Situation mit der Liga-Teilung und Partien mit Endspiel-Charakter ist für alle Klubs neu.“

Sicher nicht dabei sein wird, wie der Chefcoach am Montag klarstellte, Kapitän Nedeljko Malic. Der Defensivakteur laboriert an einem leichten Muskelfasereinriss. Erst wieder ins Trainings einsteigen konnten Florian Hart und Michael Lercher. Ein Fragezeichen stand hinter Alois Höller (Bauchmuskelproblem).

SVM-Fanaktion zum Auftakt am Sonntag

Für alle Interessierten des Mattersburger Auftakts gegen Sturm hat der SVM eine Fan-aktion ausgerufen. Bei Tageskarten der Zone A (also auf der Wiese hinter dem Tor) haben alle Kinder, Schüler, Studenten, Pensionisten und Präsenzdiener freien Eintritt.

Aus organisatorischen Gründen ist es nötig, vorab bei den Kassen 1 und 2 diese Tickets abzuholen. Alle Erwachsenen zahlen in dieser Zone nur den halben Preis. Außerdem sind sämtliche alkoholfreien Getränke im gesamten Stadionbereich ab Einlass bis eine Stunde nach Abpfiff kostenlos.