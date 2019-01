Gianluigi Buffon mag mit seinen bald 41 Jahren als Goalie von Paris St. Germain eine echte Ausnahmefigur sein. Dass der langjährige italienische Teamtorhüter auf diesem Niveau nach wie vor mitten in der Weltspitze mithalten kann, ist aber trotzdem auch einem Umstand geschuldet: Die Laufzeit von Torhütern im Profigeschäft ist generell länger als jene von Feldspielern.

Schlussleute weit jenseits der 30 sind keine Seltenheit, im Gegenteil. Umso interessanter ist der Umstand, dass beim SV Mattersburg auf die Dienste dreier vergleichsweise junger Goalies vertraut wird. Mit unterschiedlichen Voraussetzungen.

Markus Kuster. Zwei Tage vor dem ersten Bundesliga-Spiel 2019 daheim gegen Sturm Graz (das am Sonntag, den 24. Februar steigt) feiert der Keeper aus Pama seinen 25. Geburtstag. Der Nordburgenländer ist die Nummer eins beim SVM, das unterstreicht auch seine Einsatzstatistik. Seit April 2014 steht er fix im Tor bei den Profis und verfügt demnach bereits über reichlich Erfahrung. Auch im Nationalteam durfte er sich bereits beweisen. Das alles sei aber kein Grund, um die Zügel locker zu lassen, wie Kuster klarstellt: „Es zählt die Leistung in der Gegenwart, daher darf man sich nie auf irgendetwas ausruhen. Fußball ist ein Tagesgeschäft, daher gibt es auch immer einen Konkurrenzkampf.“

Das aktuelle Tormann-Trio sei mittlerweile ein „gut eingespieltes Team. Wir versuchen uns immer gegenseitig im Training zu pushen. Dass da gegenseitig Druck gemacht wird, ist ganz klar.“ Im Sommer 2020 läuft Kusters Vertrag beim SV Mattersburg übrigens aus. So weit will der Schlussmann noch nicht denken, sagt nur: „Klar habe ich Ziele. Jetzt schaue ich aber nur auf die kommende Halbsaison, in der wir uns in der Bundesliga hoffentlich entsprechend gut präsentieren werden. Ich will hier natürlich meinen Teil beitragen und Top-Leistungen bringen.“

Tino Casali. Der aktuelle Zweiergoalie (dessen Vertrag im Sommer ausläuft – der Verein kann aber eine Option auf Verlängerung ziehen) will sich mit seiner aktuellen Position nicht zufriedengeben. Im Gegenteil: Casali möchte mit seinen Leistungen künftig noch mehr Druck ausüben.

Der Zweier. Tino Casali will sich für Spielzeit empfehlen und sagt Markus Kuster den Kampf an. | Bernhard Fenz

Nach einem Mittelhandbruch im Sommer und dem einhergehenden verletzungsbedingten Ausfall ist der 23-jährige Kärntner längst wieder voll fit – und angriffslustig, denn: „Ich will spielen, sehe auch, wie es jeden Tag im Training läuft und nehme den Konkurrenzkampf an. Daher werde ich dem Kusti auch sicher keine Verschnaufpause lassen. Mein ganzes Leben lang möchte ich nicht die Nummer zwei sein.“

Das interne Verhältnis sei jedenfalls in Ordnung, auch wenn Casali klarstellt: „Es wäre komisch, wenn wir sagen würden, dass wir die besten Freunde sind und einmal die Woche auf einen Kaffee gehen. Unter Goalies ist das Verhältnis einfach anders als unter Mitspielern. Wichtig ist, dass wir gut und professionell zusammenarbeiten. Das tun wir – und dann profitieren letztlich auch alle davon, wenn wir uns gegenseitig nach vorn pushen.“

Manuel Salaba. Der 18-jährige HAK-Schüler (er steht im Matura-Jahr) hat im Sommer bereits ein erstes Ziel erfüllt, als er seinen Jungprofi-Vertrag unterschrieb. Seitdem ist Salaba beim SVM auch offiziell Dreiergoalie. „Mein ursprünglicher Plan war ein Jahr nach der Matura den Sprung zu den Profis zu schaffen. So gesehen bin ich über meinen Erwartungen. Jetzt möchte ich mich aber natürlich weiterentwickeln.“ Und parallel dazu die schulische Reifeprüfung gut absolvieren. So wie sein SVM-Teamkollege Michael Steinwender wird es im kommenden Frühjahr für beide ernst. Dann gilt es, nicht nur auf die Fußballer-Karriere die volle Konzentration zu legen.

Der Dreier. Manuel Salaba will in jeder Hinsicht dazulernen – am Feld wegen der Erfahrung, auf der Schulbank wegen der bevorstehenden HAK-Matura. | Bernhard Fenz

Auch wenn „Sali“ etwa durch die Verletzung von Tino Casali bereits im Herbst schon als Zweier einsprang und zumindest auf der Bank Bundesliga-Luft schnupperte. Durch das Backup-Dasein bei den Profis kam er bei den SVM Amateuren in der Ostliga jedoch nicht mehr zum Einsatz. „Ich hatte im Herbst insgesamt nicht viel Spielzeit, aber ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt und dabei einiges gelernt.“ Den bereits angesprochenen Konkurrenzkampf merke man natürlich, aber auch Salaba betont: „Das ist wichtig und steigert die Qualität im Training.“

Falls Salaba im Maturajahr die eine oder andere Einheit aus schulischen Gründen versäumen muss, hat man beim SVM jedenfalls bereits vorgesorgt. Tormanntrainer Robert Almer: „Mit Bernhard Unger haben wir auch einen vierten Goalie in der Auswahl dabei. Wir werden hier im Falle des Falles auch im Wechsel arbeiten.“ Das alles werde dann natürlich in Absprache mit Amateure-Coach Markus Schmidt erfolgen, um beim grün-weißen Zweierteam trotzdem genügend Manpower zwischen den Pfosten zu haben.

Almer: „Aktuell ist die Ausgangslage klar“

Von Trainerseite her stellt Almer zum Thema fest: „Aktuell ist die Ausgangslage klar. Stand jetzt ist Kuster Einser, Casali Zweier und Salaba Dreier. Fakt ist aber auch, dass wir sehr viele Gegentore erhalten haben. Daran müssen alle arbeiten – das gilt natürlich auch für die Spieler.“

Dass zwischen den Pfosten intern Druck herrsche, wertet der Ex-Teamgoalie übrigens positiv. „Ich habe in meiner Karriere auch immer die größten Schritte geschafft, als ich dauernd liefern musste. Ein gewisser Druck schadet also nicht. “ Zumal sich Chefcoach Klaus Schmidt auch nicht auf ein festgefahrenes Personalkonstrukt einlassen will. Er sagt: „Für mich ist eine Position nie ganz klar.“ Ergo gelte es auch für alle, konsequent weiterzuarbeiten und sich aufzudrängen.

Kerschbaumer und Varga sind weg

Nicht mehr beim SVM aufdrängen wird sich Daniel Kerschbaumer. Der Klub und der Profi lösten dessen Vertrag einvernehmlich, „Kerschi“ wird künftig bei Vorwärts Steyr in der 2. Liga tätig sein. Ebenfalls in die 2. Liga wechselte Barnabas Varga. Der Stürmer wurde am Montag beim SV Lafnitz (Testspielgegner am Freitag) als Zugang vorgestellt.

Dafür meldete sich Florian Hart intern wieder zurück. Der Linzer in Diensten des SV Mattersburg musste verletzungsbedingt leiser treten, steht aber mittlerweile wieder im Training. Davon ist Philipp Erhardt noch ein Stückchen entfernt. Weil er beim letzten Spiel gegen den LASK am Knie einen Schlag abbekommen hat, ist noch Vorsicht geboten. Zumindest sollte er aber in dieser Woche mit dem regelmäßigen Lauftraining beginnen können.

Gestern, Dienstag, probte der SVM erstmals, konkret in Kapfenberg. Weiter geht es am Freitag (18 Uhr) in der Fußballakademie gegen Lafnitz und am kommenden Dienstag (16 Uhr) am Generali-Arena-Trainingsgelände gegen die Young Violets, also das 2. Liga-Team der Austria.