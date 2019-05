Was macht eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht? Sie kämpft und tritt entschlossen auf. Oft sind das dann die entscheidenden Prozentpunkte mehr, die in einem Spiel den Ausschlag geben können. Bei der Analyse des Mattersburger 1:2 in Hartberg darf dieser Umstand ins Kalkül gezogen werden. Trainer Klaus Schmidt: „Es ist sicher ein Punkt, dass man in so einer Situation noch Reserven freisetzen kann. Ab Minute 46 war das zu erkennen. Ausrede darf es freilich keine sein, wir wollten natürlich punkten und den Einzug in das Play-off fixieren.“

Dafür braucht es Platz zwei hinter den als Gruppensieger feststehenden Rapidlern – und der ist zwei Spieltage vor dem Ende eben noch nicht zu hundert Prozent fixiert. Drei Punkte liegt Mattersburg vor Verfolger Altach und auch ein Tabellen-Joker ist in diesem Fernduell auf der Seite der Burgenländer. Diese würden bei Punktegleichheit nämlich in jedem Fall vor den Vorarlbergern bleiben – weil der SVM nach dem Grunddurchgang wegen der ungeraden Punkteanzahl im Zuge der Teilung abgerundet wurde. Altach wiederum nicht, wodurch die Regel zum Tragen kommt, dass in diesem Fall bei Punktegleichheit der abgerundete Klub unabhängig des Torverhältnisses vorne bleibt.

Wichtiger Auftrag: Chancen erarbeiten

Also braucht Grün-Weiß im Zuge des vorletzten Spieltags der Qualifikationsgruppe am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) gegen Rapid einen Dreier, um aus eigener Kraft das Play-off-Halbfinale (K.o.-Duell am 28. Mai auswärts bei Rapid) zu fixieren. Dann wäre es egal, wie Altach im Parallelspiel daheim gegen Hartberg abschneidet. Im Falle eines X oder einer Niederlage dürften die Vorarlberger nicht mehr Punkte als der SVM machen – auch dann wäre die Sache vorzeitig klar.

Weil es aber letztlich auch auf Sicht um die Form des SV Mattersburg geht und diese zuletzt daheim gegen Admira und Altach (1:1, 0:0) sowie eben in Hartberg (1:2) überschaubar war, muss Grün-Weiß ausschließlich auf sich selbst schauen. „Wir kreieren derzeit einfach zu wenige Chancen, das macht es dann eben aus“, fordert Klaus Schmidt einen konkreteren Plan nach vorne.

Am Willen sollte es gegen die Hütteldorfer hoffentlich nicht scheitern. Diese sind bereits fix Erster, so gesehen darf Mattersburg ruhig beweisen, wie es um das Rauskitzeln der Reserven bestellt ist. Schmidt: „Gegen Rapid ist das natürlich immer eine besondere Motivationsgeschichte. Für uns ist das ein ganz wichtiges Spiel, das wird man auch am Platz deutlich merken.“

Cesar Ortiz ist gelbgesperrt. Ob Florian Hart und Christoph Halper, die vergangene Woche im Training zusammengekracht sind, schon am Samstag zur Verfügung stehen, ließ der Coach zu Wochenbeginn noch offen. Patrick Salomon (Zehenbruch, danach krank) steht wieder im Training, Philipp Prosenik (Knieverletzung) ebenfalls.