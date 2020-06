Martin Ivansich

Leere Ränge, keine Punkte. Der vergangene Samstagnachmittag war für Mattersburg zum Vergessen. Im zweiten Geister-Heimspiel der Qualifikationsgruppe unterlagen Kapitän Jano (am Ball), Thorsten Mahrer (hinten), David Nemeth (l.) und Co. der Austria letztlich klar mit 1:4. Am Dienstag folgte ein 0:1 in St. Pölten.