„Ich wollte mich schnell durchbeißen, habe damals den Schritt von Ried aus der Bundesliga in die zweite Liga gemacht. Ein Jahrzehnt Admira, das hätte ich am Anfang meiner Zeit in der Südstadt nie gedacht“, meint Daniel Toth im Rückspiegel und fügt an: „Das waren turbulente Jahre mit allen Höhen und Tiefen. Es waren schwere Zeiten dabei, aber auch viele schöne.“

Allen voran nennt er natürlich den Aufstieg 2010/11 in die Bundesliga und das darauffolgende Jahr, als die Admira sensationell Bundesliga-Dritter wurde und sich in den Europacup spielte. „Meistertitel in Liga zwei, zweimal Cup-Finale und die Europa League-Spiele waren schon spezielle Momente“, sagt Toth.

Die Haare sind mittlerweile naturbelassener, die Miene angesichts der schwierigen Saison ein wenig ernster, doch … der Verein ist derselbe: Daniel Toth in seinem ersten Jahr bei der Admira (2009, l.) und heute. Fotos: Möhsner | Möhsner

Ein Stimmungstief folgte hingegen 2013, als dem damaligen Nachzügler auch noch acht Punkte von der Liga wegen Lizenzverstößen abgezogen wurden (die Strafe wurde später auf fünf reduziert). „Trainer Lederer hat uns zusammengeholt und uns freigestellt, ob wir sofort das Training verlassen wollen. Es herrschte mehrminütige Totenstille. Aber dadurch sind wir noch näher zusammengerückt, haben es am Ende ‚dablasen‘.“

„Habe mich immer mit der Admira identifiziert“

Seinen Spitznamen „Totti“ hat der Admira-Kapitän übrigens aus seiner Zeit in Ried — wo seine Profi-Karriere 2007 begann — mitgenommen. „Das hat in Neusiedl und in meinem Freundeskreis nie wer zu mir gesagt. Oliver Glasner hat dann damit begonnen, der Spitzname ist mir geblieben.“ Und hat ihn nun ein Jahrzehnt in der Südstadt begleitet.

Warum es Toth so lange bei der Admira hält, liegt für den 31-Jährigen „vor allem im familiären Ambiente des Klubs. Außerdem habe ich mich immer zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert. Ganz einfach, weil man sich hier wohlfühlt. Das war für mich immer so“, schwärmt der Burgenländer und versichert: „Auch im Falle eines Abstiegs würde ich treu bleiben. Das ist gar kein Thema für mich, in welcher Liga die Admira spielt.“ Klar ist aber auch, dass er das am liebsten in der Bundesliga tut: „Dafür werden wir im Frühjahr auch alles geben.“

Über das, was danach kommt, macht sich der Mittelfeldmotor — dessen Vertrag im Sommer ausläuft — übrigens noch keine große Gedanken: „Weil der Liga-Erhalt im Moment das Wichtigste ist.“ Aufgelegt wäre bei Toths Karriereweg wohl auch eine Rückkehr zu seinem Heimatklub SC Neusiedl/See, für den er 53 Kampfmannschaftsspiele bestritt.

Der gebürtige Neusiedler wohnt mit seiner Frau Karina und Sohn Benedikt derzeit (noch) zu dritt in Weiden. Im März wird er zum zweiten Mal Papa. Ganz genau genommen ist er ohnehin schon mehrfacher Vater, sportlich gesehen. Admira-Co-Trainer Michael Horvath: „Er ist der Leader in der Mannschaft und für manche auch fast sowas wie ein Papa.“

Dass Toth aber noch lange nicht zum alten Eisen gehört, bewies er kürzlich bei den Sprinttests, wo er alle Mitspieler überraschte und so schnell wie noch nie war: „Zumindest einen wollte ich hinter mir lassen, dann waren es sogar einige“, schmunzelt der Linksfuß und meint: „Da muss ich mir jetzt fast Gedanken um den einen oder anderen machen.“

Fakt ist – und das wäre auch ohne seine neugewonnene „Sprintqualitäten-Erkenntnis“ fix gewesen –, dass Toths mögliche Rückkehr zu seinem zweiten Herzensverein noch ein wenig warten muss: „Ein bisschen was hab ich schon noch vor. Es wäre aber mit Sicherheit für mich eine tolle Geschichte, könnte ich meine Karriere beim SC Neusiedl ausklingen lassen.“