ALTACH – MATTERSBURG 2:1 Nach einem durchaus soliden Beginn des SV Mattersburg fand Altach zwar die eine oder andere Gelegenheit vor, erstmals richtig effektiv wurden dann aber die Burgenländer in Minute 26. Cesar Ortiz brachte Rene Renner mit einem langen Ball ins Spiel, der löste die Situation wunderbar und schloss mit einem präzisen Schuss ins lange Eck souverän zur 0:1-Führung ab.

Allerdings konnte Grün-Weiß die so wichtige Führung nicht in die Pause nehmen, weil Christian Gebauer mit einem spektakulären Tor noch der Ausgleich gelang. Der Altach-Offensivspieler traf in der 41. Minute einen Ball aus rund 25 Metern derart gut, dass sich das Runde über Goalie Markus Kuster unhaltbar unter die Latte zum 1:1 senkte.

Elfertor besiegelte Niederlage

Nach Wiederbeginn fand erst Rene Renner eine Top-Gelegenheit vor (allerdings wurde – zu Unrecht – auf Abseits entschieden, ähnlich übrigens wie vor der Pause bei einer Chance von Altachs Mergim Berisha), ehe in der 52. Minute die letztlich spielentscheidende Szene folgen sollte. Nach einem ruhenden Ball ging Zech zu Boden, Referee Manuel Schüttengruber entschied auf Foul von Ortiz und Elfer für Altach – Berisha nutzte die Gelegenheit zum Siegestor.

In der Folge bemühte sich Grün-Weiß zwar, es sollte aber zu wenig sein, um noch einen Punkt mit heimzunehmen. Weiter geht es in der zweiten Runde der Qualifikationsgruppe am kommenden Samstag (6. April) mit dem Heimspiel gegen Hartberg.