Die Gäste, bei denen Christoph Halper den aufgrund von Wadenproblemen daheimgebliebenen Flo Hart ersetzte, brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu kommen – und konnten sich da bei Goalie Markus Kuster bedanken, der bereits nach wenigen Sekunden gegen den durchbrechenden Sebastian Santin Sieger blieb und den Ball parierte. Auch ein gefährlicher Eckball sowie eine Chance von Zlatko Dedic brachten aus Sicht der WSG Tirol gleich zu Beginn nicht den gewünschten Erfolg.

Schon wieder Gruber aus der Distanz

Wie Effizienz funktioniert, bewies Mattersburg, das in der Folge rasch sicherer agierte und mit der ersten starken Aktion prompt in Führung ging. 14. Minute: Einwurf Fabian Miesenböck, Kopfball-Verlängerung Alois Höller und Andi Gruber setzte den Ball volley perfekt in die Maschen - ein Traumtor des Steirers, der bereits am vergangenen Samstag bei der Admira aus einer ähnlichen Situation (da mit einem Volley-Aufsitzer) die Führung erzielt hatte.

Und die Mannschaft von Franz Ponweiser übernahm in weiterer Folge die Kontrolle, garniert mit zwei guten Gelegenheiten. Erst traf Halper aus einem Fallrückzieher nur Andi Kuen statt das Tor (21.), 17 Minuten später fand „Halpi“ dann überhaupt die allergrößte Chance in der ersten Halbzeit vor. Nach einem langen Ball von Gruber legte Miesenböck volley quer – Halper zeigte sich aber überrascht und brachte den Ball völlig freistehend aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. Wieder drei Minuten später parierte Wattens-Keeper Ferdinand Oswald auch noch einen gut angetragenen Halper-Freistoß.

Den Heimischen blieb auf der Haben-Seite ein Santin-Kopfball und ein wegen Foul an Kuster aberkanntes Tor von Kelvin Yeboah, ehe besagtem Yeboah dann in der 44. Minute der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich gelingen sollte. Die SVM-Abwehr ließ sich von einem weiten Ball überraschen, Yeboah schnappte sich die Kugel und überhob Kuster perfekt zum 1:1.

Eine bittere Pille für die Burgenländer kurz vor der Pause, die sich nach Wiederbeginn beinahe fortsetzen sollte – als ein Fehlpass von Jano im Aufbau rasch zurückkam und bei Yeboah landete, Kuster konnte ihn nur noch per Foul stoppen, um Schlimmeres zu verhindern und holte sich dafür Gelb ab.

SVM zwingender, aber ohne das Siegestor

In der Folge gab es zwar hüben wie drüben Möglichkeiten, wobei auch nach der Pause der SVM in Summe trotzdem deutlich zwingender agierte – etwa bei einem Stangenschuss von Andi Kuen in Minute 56, einem verpassten Abschluss von David Nemeth, der einen abgewehrten Schuss von Oswald nicht verwerten konnte oder einem Schuss von Gruber, den Oswald blendend parierte. Auch in der Nachspielzeit, als sich die WSG Tirol sichtlich mit dem Punkt begnügte und Mattersburg das Feld überließ, wäre beinahe noch das 1:2 gefallen, Alois Höller stand aber im Abseits.

Auf der Gegenseite hielt Kuster in Hälfte zwei noch einen Schuss von Florian Rieder, traf Tanos Petsos nur das Außennetz und verfehlte Michael Svoboda bei einem Kopfball knapp das Ziel.

Trotzdem: Unterm Strich hatten die Gäste aus dem Burgenland mehr vom Spiel, weshalb das Unentschieden wohl auch nicht ganz so süß schmeckt – auch wenn ein Konkurrent im Abstiegskampf auf Distanz gehalten wurde. Zudem ist die Bilanz nach dem Auswärtsdoppel bei der Admira und der WSG Tirol mit vier Punkten sehr gut. Die SVM-Profis dürfen also zuversichtlich in die nächste Begegnung gehen – die steht am Samstag daheim gegen die Austria am Programm. Wo Torschütze Andi Gruber aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist.

STATISTIK

WSG TIROL - MATTERSBURG 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (14.) Gruber, 1:1 (44.) Yeboah.

Gelb-Rot: Svoboda (92., Foul).

Gelb: Hager (40., Foul), Koch (65., Foul), Svoboda (71., Foul); Kuster (47., Foul), Gruber (73., Foul).

SR: Heiss.- Tivoli Innsbruck.

WSG Tirol: Oswald; Koch, Soares (31. Hager), Gugganig, Adej; Santin (61. Walch), Petsos, Svoboda, Rieder; Dedic, Yeboah.

Mattersburg: Kuster; Nemeth, Jano, Mahrer; Höller, Salomon (84. Pusic), Erhardt, Miesenböck (77. Lercher); Halper (77. Bürger), Gruber, Kuen.

Tabelle der Bundesliga-Qualifikationsrunde

STIMMEN

Christoph Halper: „Wir hätten uns mehr verdient, haben das offensiv ganz gut gemacht und uns viele Chancen rausgespielt. Die hätten wir ganz einfach nutzen müssen. Meine vergebene Chance, wo Miesi den Ball querlegt, kann ich mir nicht erklären, die muss ich machen.“

Torschütze Andi Gruber: „Dass der Ball beim Tor so passt, war natürlich wunderschön. In der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan, weil der Gegner viel mit langen Bällen agiert hat. Das haben wir dann aber gut in den Griff bekommen, vor allem in der zweiten Halbzeit haben dann nur wir gespielt, Wattens hatte nur Kontersituationen. Deshalb hätten wir auch als klarer Sieger vom Platz gehen müssen, aber Kopf hoch, nach vorne schauen und alles geben beim nächsten Spiel.“

SVM-Trainer Franz Ponweiser: „Ich trauere jetzt den verlorenen Punkten schon nach, obwohl es schwierig zu spielen war. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns extrem schwer gegen das Spiel mit den langen Bällen getan, da haben sie doch eine Wucht drinnen. Wir müssen aber das 2:0 machen, das war der Matchball in dem Spiel. Wenn du das zweite Tor machst, dann kriegst du wahrscheinlich nicht das 1:1. Zweite Halbzeit haben wir dann ein tolles Spiel gemacht, auch wenn wir den Ball bei einer Situation in der Vorwärtsbewegung verloren haben und in dieser Situation etwas Glück dabei war, wobei da Markus Kuster hervorragend rausgegangen ist. Letztlich musst du aus sechs, sieben Topchancen ein Tor machen, deshalb trauere ich doch den Punkten nach. Andererseits kannst du dann auch verlieren, das ist einfach so. Beeindruckt hat mich jedenfalls, wie wir den Gegner in der zweiten Halbzeit physisch an die Wand gespielt haben.“