Vier SVM-Abgänge bislang fix .

Für die Profis des SV Mattersburg ist nach dem verpassten Aufstieg in das Europa League-Play-off-Finale (in dem sich Sturm Graz am Sonntag gegen Rapid trotz 0:1-Heimniederlage aufgrund der Auswärtstorregel das letzte internationale Ticket sicherte) die Urlaubszeit angebrochen. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt am 18. Juni, bis dahin sollen die Akkus neu aufgeladen werden. Den einen oder anderen Akteur wird man beim Vorbereitungsstart allerdings nicht mehr beim SV Mattersburg sehen, der Klub hat sich von aktuell vier Akteuren getrennt.