Nichts wurde es beim letzten Spiel vor der Winterpause mit einem grün-weißen Erfolgserlebnis. Die Mattersburg-Profis mussten sich in Pasching gegen den LASK 1:2 geschlagen geben – für Trainer Klaus Schmidt war das „eine der schlechteren Partien“, auch wenn er klarstellte: „Für meinen Geschmack ist der LASK aktuell auch am schwierigsten zu bespielen. Wir hatten zudem, als wir in der zweiten Hälfte ganz am Schluss mit vier Stürmern Höchstrisiko genommen haben, zu wenig Zugriff auf das Spiel.“

Nun geht es mit 19 Punkten in den Winterurlaub, der für die Profis bis inklusive des Stefanitags am 26. Dezember totale Entspannung vorsieht. In dieser Zeit sollen die Spieler ausschließlich relaxen und ihre körperlichen Akkus wieder aufladen.

„Ab dem 27. Dezember hat dann jeder ein individuell abgestimmtes Heimprogramm zu absolvieren, insgesamt sind das rund zehn Einheiten“, so Chefcoach Klaus Schmidt. Die Individualität basiert auf den Ergebnissen von bereits absolvierten Leistungstests, sodass jeder Profi bei der ersten Zusammenkunft im neuen Jahr schon über ein gewisses Basisniveau verfügt.

Kaderverkleinerung könnte Thema werden

Weiter geht es für die Bundesliga-Crew offiziell am 7. Jänner 2019. Fix ist: Neue Spieler werden nicht dabei sein. Robert Almer, Sportlicher Leiter: „Einkäufe wird es keine geben. Das wäre auch kein gutes Zeichen, schließlich wollen wir den Weg der eigenen Jungen forcieren.“

Dafür könnte es sogar möglich sein, dass sich die große Breite des Kaders personell ein wenig verringert. Almer hält sich bedeckt, stellt nur klar: „Natürlich gibt es aufgrund der fehlenden Einsatzzeiten auch unzufriedene Spieler. Man wird sehen, ob es hier Veränderungen geben wird.“

Apropos Veränderungen: Die könnte es auch auf Seiten des Betreuerteams geben, um personell entsprechend aufgefrischt durchzustarten. Die Zeit der Winterpause soll auch in dieser Hinsicht Aufschlüsse bringen – vor 7. Jänner tut sich aber offiziell nichts.

Auch hier gilt also die Weihnachtsruhe light.