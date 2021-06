Kein Aufstiegskampf, da der FC Liefering als Kooperationsklub von Red Bull Salzburg nicht aufsteigen darf und Blau-Weiß Linz die Lizenz für die Tipico Bundesliga nicht beantragt hatte, aber doch ein Spiel mit Brisanz. Das stand zum Abschluss der 2. Liga in der Salzburger Bullen-Arena zwischen den beiden Top-Teams auf dem Programm – mit Florian Jandl durfte es ein Burgenländer leiten. Assistiert wurde der Müllendorfer von seinen rot-goldenen Kollegen Habip Tekeli und Orhan Gökhan.

„Es war ein richtig aufregendes und spannendes Spiel“, erzählt Jandl, der diese Partie in die Kategorie Karriere-Highlight einreiht über das 1:1. „Es war vollste Konzentration gefordert.“ Da beide Teams mit 62 Punkten und nur einem Tor Differenz (Anm.: zugunsten von Blau-Weiß Linz) in dieses „Finale“ gingen und sich auch während des Spiels keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil herausarbeiten konnte, blieb es bis zum Schlusspfiff auf Messers Schneide.

„Nachdem Liefering zehn Minuten vor dem Ende ausglich, wurde es in der Schlussphase noch richtig brisant“, erinnert sich Jandl, der froh war, die Partie trotz wichtiger Entscheidungen wie einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase ohne spielentscheidende Fehlentscheidungen über die Bühne gebracht zu haben.

„Am besten ist es für uns, wenn nach dem Spiel keiner von uns spricht“, zwinkert der 29-Jährige, der sich seit zwei Jahren über regelmäßige Einsätze in Österreichs zweithöchster Spielklasse freuen darf. Die Stimmung, die der Nordburgenländer im Anschluss an die Partie in Wals-Siezenheim (die vor etwa 1.200 Zusehern stattfand, bei der Meisterfeier der Linzer miterleben durfte, möchte er für die weitere Laufbahn mitnehmen. In der sollen nämlich dank konsequenter Arbeit noch weitere Highlights folgen.