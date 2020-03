Die Bilanz der für den RSC Südburgenland startenden Athleten bei der Bahn-WM in Berlin wurde am Ende mit einem Olympia-Ticket gekrönt. Nach Rang 23 im Scratch und Rang 19 im Punktefahren für Verena Eberhardt (25) aus St. Martin/Wart sowie Rang 22 im Scratch für den Korneuburger Stefan Matzner (26) sicherte sich Teamkollege Andreas Müller als einziger Vertreter des rot-goldenen Klubs noch einen Platz für die Spiele in Tokio von 24. Juli bis 9. August.

Kaplan Qualifizierte sich für Olympia 2020 in Tokio. Andreas Müller startet in Japan.

Der gebürtige Deutsche (er besitzt eine Doppelstaatsbürgerschaft) kam mit seinem Partner Andreas Graf (34) aus Ebreichsdorf im Zweier-Mannschaftsfahren, dem Madison, auf Platz 13 und qualifizierte sich so mit 40 Jahren erstmals für die Olympischen Spiele – sehr zur Freude auch für die südburgenländische Radszene: „Unser großer Traum ging auf“, jubelte etwa RSC-Obmann Ernst Imrek über Müllners Teilnahme.

Der Routinier startet seit fünf Jahren bei Bewerben für den Klub aus Oberwart und sagt: „Der RSC war im Bahnradsport schon immer sehr aktiv. Ich besitze seit 2008 die Österreichische Staatsbürgerschaft und habe einen Verein gesucht, der sich vor allem auf die Bahn konzentriert. Den habe ich schließlich im Südburgenland gefunden“, so der Berliner, der sich bei der WM in seiner Heimatstadt als RSC Südburgenland-Fahrer das Ticket sicherte.

„Wir können um eine Medaille mitfahren“

Die Kommunikation mit dem Verein aus dem Burgenland läuft wie folgt: „Entweder telefonieren wir oder schreiben miteinander. Das läuft perfekt, wir wissen so immer gegenseitig Bescheid, wie es bei meinen Rennen und im Verein abläuft.“

Für Besuche oder Vor-Ort-Auftritte im Südburgenland fehlt oftmals ganz einfach die Zeit. Bahnradsport sei ein sehr internationaler Sport, der zudem Österreich bei etwaigen Wettbewerben meist nur streife.

Auf Müller wartet nun jedenfalls ein ganz besonderer Sommer, darf er doch mit 40 die ersten Olympischen Spiele bestreiten. Die genaue Planung erfolgt dabei „in Kürze“, wie er wissen ließ. Dabei gilt es, die optimale Abstimmung zu finden. Müller: „In dieser Disziplin braucht es hohe physische Faktoren wie Ausdauer und Sprintfähigkeiten, aber auch die richtige Taktik und Technik.“

Hier sind die Ziele des erfahrenen Duos im Optimalfall hochgesteckt: „Passt das alles zusammen, können wir um eine Medaille mitfahren.“