Beachvolleyball-Asse in Neusiedl am See

Profi-Beach Volleyball ist zurück in Neusiedl am See. Von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, erfolgt im Rahmen des Surf-Opening im Strandbad Neusiedl am See der Auftakt zur „win2day Beach Volleyball Tour Pro 2023“. Das Masters-Event wartet mit einem Starterfeld der Extraklasse auf: Acht Spielerinnen und Spieler des „Beach Volley Team Austria“ sind dabei und garantieren Beach Volleyball auf höchstem Niveau. „Es ist ein positives Zeichen für das Sportland Burgenland, dass wir mit dem Masters im Rahmen der Beach Volleyball Tour Pro 2023 ein weiteres Sportevent der Spitzenklasse ins Burgenland holen konnten.

Herzlichen Dank allen, die dabei mitgeholfen haben. Dieses Turnier zieht die Menschen an. Es ist aber nicht nur eine Werbung für das Sportland Burgenland, sondern auch für das Burgenland an sich. Es ist wichtig für uns, den Sport zu unterstützen und zu fördern“, freut sich Sportlandesrat Heinrich Dorner über das Sport-Event der höchsten Kategorie in Neusiedl am See.



„Beachvolleyball gehört an den See und ans Wasser, das Umfeld ist hier ideal. Es freut uns, dass wir der Auftaktevent sein dürfen. Neusiedl am See ist bereit, im Rahmen des Surf-Opening die Saison zu eröffnen. Das Burgenland ist auch bereit, hier künftig was Großes zu schaffen – der Neusiedlersee sicher auch“, so Burgenlands Tourismusdirektor Didi Tunkel.



Die „win2day Beach Volleyball Tour Pro“ ist die höchste Turnierserie Österreichs und bietet 2023 zahlreiche Neuerungen. „Die Kategorien heißen nun Open, Masters und Austrian Championships“, erläutert Gernot Leitner, Präsident des Österreichischen Volleyball Verband. Während bei den MASTERS-Turnieren die besten Spielerinnen und Spieler Österreichs sowie internationale Top-Teams an den Start gehen, dienen die OPEN-Event als Sprungbrett in den Profisport.



Dier win2day BVT Pro 2023 gastiert in sieben Bundesländern. Vor dem Austrian Championships, diese sind zugleich die Staatsmeisterschaften und finden in Baden statt, wird es drei Masters-Turniere geben – in Neusiedl am See, in Litzlberg und in Wolfurt. Weitere acht Open-Turniere stehen fest.