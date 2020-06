Geht es nach Veranstalter Daniel Döller, dann wird im heurigen Jahr die Corona-Krise dem Austria Triathlon keinen Strich durch die Rechnung machen. Zu 100 Prozent gesichert sei die 33. Edition der Großveranstaltung am Neusiedler See zwar noch nicht, Döller geht aber von einer Durchführung am ersten September-Wochenende (4. bis 6.9.) aus. „Weil zu diesem Zeitpunkt auch schon Kulturveranstaltungen erlaubt sind, bin ich auch sehr zuversichtlich, was uns betrifft“, so der Organisator des Austria Triathlons.

Einzelstarts sowie der nötige Mindestabstand

Gleichzeitig hätte man eine Art Vorreiter-Rolle inne. Es wäre eine der ersten großen Sportveranstaltungen im Corona-Zeitalter. Döller ist sich dessen bewusst: „Natürlich ist es eine ganz große Verantwortung und Herausforderung, aber auch eine einmalige Chance für das ganze Burgenland und insbesondere natürlich für Podersdorf am See. Für die Wertschöpfung im Ort und der Umgebung wäre es mit Sicherheit richtig wichtig und gut. Gerade in der Zeit, wo der Tourismus am Boden liegt, kann man da vieles bewegen.“

Dass der Bewerb nicht wie die letzten Jahre ausgetragen werden kann, versteht sich in der aktuellen Situation von selbst. „Die genauen Bestimmungen diesbezüglich gibt es noch nicht, da muss man auch auf die Vorgaben der Regierung warten. Es wird wohl keine Massenstarts, sondern Einzelstarts geben. Außerdem ist der Mindestabstand natürlich einzuhalten. Beim Radfahren spielt der aber ohnehin kaum eine Rolle, weil es ja auch die Windschatten-Regel gibt und man sich ohnehin nicht zu nahe kommen darf“, erklärt Döller. Verzichten muss man heuer allerdings auf große Teile des Rahmenprogramms. „Partys mit 1000 Leuten wird es nicht geben, auch wenn Triathlon-Sportler sehr diszipliniert sind. Da wäre der notwendige Abstand nicht mehr möglich.“

Und den hielt man auch am vergangenen Wochenende ein. Da fand das traditionelle Vorbereitungs-Camp mit 30 Leuten statt, wo in drei Kleingruppen mit den erlaubten zehn Sportlern trainiert wurde.

Von 4. bis 6. September werden es dann — wenn alles nach Wunsch der Veranstalter läuft — auf jeden Fall deutlich mehr Athleten sein. Wieviele es letztendlich genau werden (in den vergangenen Jahren stets mehr als 2.000), steht aktuell noch nicht fest. Fix scheint jedoch, dass die Begeisterung im Triathlon-Sport auch durch ein Virus nicht gestoppt werden kann. „Wenn man einen Blick auf die Anmeldungen wirft, sind wir auf jenem Niveau aus dem Vorjahr“, freut sich Döller, der die wohl größte organisatorische Aufgabe in der langjährigen Geschichte des Austria Triathlons längst angenommen hat.