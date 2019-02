| BVZ

U18-Trainer Ivo Smudla und seinen perfekten Beziehungen in die Heimat Kroatien sei Dank – der AKA-Tross gastierte auch heuer wieder in Medulin. „Internationale Testspielserie“ – so wurde das Trainingslager für die U15 und U16 offiziell bezeichnet.

Jede Menge Einheiten für Technik und Taktik

Tatsächlich, die Youngsters wurden auch voll gefordert. In den zahlreichen Übungseinheiten standen technische und taktische Schwerpunkte im Vordergrund. Gegenpressing in verschiedenen Formationen sowie das Verhalten bei Standardsituationen waren nur zwei von mehreren wichtigen Inhalten bei der Trainingssteuerung.

Zudem brachte Individualtrainer Patrick Glavanics die Burschen in der Kraftkammer ordentlich auf Vordermann. Natürlich blieb auch viel Zeit, um in Einzelgesprächen eine gesunde Vertrauensbasis zwischen Spielern und Coaches zu schaffen. „Der Aufenthalt in Medulin hat seinen Sinn erfüllt“, fasste U15-Betreuer Manuel Takacs durchaus zufrieden zusammen.

Viele Einsatzminuten für alle AKA-Kicker

Auch rein sportlich gab es wichtige Erkenntnisse. Primär wurde darauf geachtet, dass alle Akteure zu genügend Einsatzminuten kommen. Aufschlussreich war vor allem der U15-Test gegen Lokomotiva Zagreb. Die robusten Kroaten setzten die Burgenländer voll unter Druck, führten bald mit 3:0. „Trotzdem haben wir nicht aufgegeben und konnten noch ausgleichen“, so Takacs. Danach ließen seine Jungmannen zwei Topchancen aus, im Konter gelang den Zagrebern der Siegestreffer.

U16-Coach Christoph Morgenbesser startete im ersten Spiel mit einem Experiment. In der zweiten Halbzeit wurde auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt. Nach dem ersten Gegentor verschoss Tizian Marth einen Penalty, dann gab es noch drei Gegentore. Das abschließende Match gegen Istra-Pula wurde dann klar dominiert, Alexander Kopeczky erzielte einen Doppelpack.

U18 arbeitete vor Ort in der Akademie

Von den AKA-Trainern daheimbleiben „musste“ diesmal Ronny Spuller, der in Mattersburg mit der U18-Mannschaft das Trainingsprogramm absolvierte. Der Co-Trainer von Smudla war dann beim Testspiel gegen Neutal (1. Klasse Mitte) Chef und freute sich über einen 5:1-Erfolg, welcher schon zur Halbzeit feststand. „Wir sind ein hohes Tempo gegangen und haben den Gegner total dominiert“, lobte Spuller. Erfreuliches am Rande: Dominik Falk kam nach mehr als einem Jahr (Anm.: Knie-OP, Reha) zu seinem Comeback.

In dieser Woche (Semesterferien) haben die AKA-Cracks trainingsfrei. Auf der faulen Haut wird keiner liegen, die Burschen wissen exakt, wie sie ihr Kapital – den Körper – in Schuss zu halten haben.