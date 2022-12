BSSM Oberschützen: Lanzarote, versprochen

Werbung

Angehende Profis und junge Spitzensportler müssen im Zuge ihrer Ausbildung auch den harten und gleichsam spannenden Alltag eines Trainingslagers kennenlernen. Eben deshalb ist eine Intensivwoche mit Schwerpunkt Athletiktraining beim Burgenländischen Schule & Sport Modell (BSSM) Oberschützen in der siebenten Schulstufe vorgesehen – traditionell in der kalten Jahreszeit auf Lanzarote, eine der Kanarischen Inseln.

Intensiv. Die BSSM-Youngsters, spezialisiert auf verschiedene Sportarten, trainierten eine Woche lang auf Lanzarote. Foto: Foto zVg/BSSM Oberschützen

Weil 2020 und 2021 die Trainingslager pandemiebedingt abgesagt wurden, holten die BSSM-Verantwortlichen diesen Punkt 2022 gleich doppelt nach. Im Jänner war die achte (und nun aktuelle Matura-)Klasse dran, um das vorgesehene Camp nachträglich zu absolvieren. Zuletzt machte sich die siebente und achte Klasse gemeinsam auf den Weg – 22 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte/Betreuer (Johann Szabo, Marc Kerschbaumer, Christian Röhrling und Juliane Binder) arbeiteten intensiv unter besten Bedingungen. Lediglich zwei Sportlerinnen mussten passen, darunter auch Junioren-Grasskiweltmeisterin Emma Eberhardt. Sie wurde an der Schulter operiert und ist rekonvaleszent.

Mittlerweile sind alle wieder zurück, derzeit steht beim BSSM der Skikurs in Radstadt am Programm. Kommende Woche wird das Kalenderjahr vor den Weihnachtsferien am 22. Dezember mit den BSSM-Ehrungen abgeschlossen.