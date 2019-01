SVM-Profis bei der Arbeit .

Die Kicker des SV Mattersburg bereiten sich bis 5. Februar an der portugiesischen Algarve in der Nähe von Almancil bei Faro auf die verbleibenden vier Runden des Bundesliga-Grunddurchgangs sowie die weitere Saison vor. Trainer Klaus Schmidt und seine Betreuer arbeiten mit insgesamt 27 Akteuren bei besten Bedingungen am Feinschliff. Die BVZ liefert die passenden Bilder – viel Spaß beim Durchklicken einiger Trainingslager-Impressionen!