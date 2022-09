See zu seicht: Aus der Not wurde Tugend

Werbung

Die diesjährige Auflage des Austria Triathlons in Podersdorf war eine für die Geschichtsbücher. Erstmals wurde aufgrund des niedrigen Wasserstands nicht im Neusiedler See, sondern im Badesee der St. Martins Therme in Frauenkirchen geschwommen. „Das hat viel Zeit und Geld gekostet, aber es ist alles aufgegangen. Die Resonanz der Athleten war genial“, bilanzierte Organisator Daniel Döller. Rund 1.500 Starter traten heuer an, wobei die Kids Aquathlons aufgrund des Umstiegs auf den Badesee nicht stattfinden konnten.

Aus sportlicher Sicht hatte der Triathlon auch heuer wieder einiges zu bieten. Über die Ironman-Distanz gewann der Oberösterreicher Paul Ruttmann in 7:47:53 Stunden. Den Streckenrekord von Michael Weiss aus dem Jahr 2020 verfehlte Ruttmann um knapp zehn Minuten. „Damals war die Strecke aber kürzer“, sagte Döller. „Die Zeit von Paul Ruttmann ist noch einmal stärker einzuschätzen. Wir werden sie künftig als Streckenrekord auf der neuen Strecke führen.“ Bei den Damen siegte die Kärntnerin Gabriele Obmann in 8:48:35 Stunden und unterbot den bisherigen Streckenrekord bei den Damen um einige Sekunden.

„Langfristig wieder zurück in den Neusiedler See“

Auf der Halbdistanz kam es bei den Herren zum erwartet spannenden Duell zwischen Vorjahressieger Michael Weiss und Staatsmeister Thomas Steger. Am Ende setzte sich Steger in 3:31:07 Stunden durch und ließ Weiss um mehr als vier Minuten hinter sich. Zwischen die beiden schob sich der Deutsche Stefan Betz auf Platz zwei. Auf der Sprintdistanz holte Martin Mitteregger vom Tri Team Pöttsching den Sieg. Die Olympische Distanz bewältigte der Wiener Sebastian Aschenbrenner am schnellsten.

Weil der Wasserstand im Neusiedler See bis 2023 nicht mehr auf die für einen Triathlon notwendigen 80 Zentimeter steigen dürfte, wird wohl auch die nächste Auflage im Frauenkirchner Badeteich stattfinden. „Diese Lösung hat sich bewährt. Wir haben selten mit so engagierten Leuten zusammengearbeitet, wie hier in der Therme“, so Döller. „Langfristig möchten wir aber zurück in den Neusiedler See.“