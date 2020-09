Weiss kratzte bei Staatsmeisterschaften an Weltbestzeit .

Während in Hamburg die Sprint-WM stattfand, hat Michael Weiss bei den österreichischen Langdistanz-Staatsmeisterschaften in Podersdorf (B) am Samstag eine Topzeit produziert. Laut Triathlonverband schrammte Weiss mit seiner Siegerzeit von 7:36:56 Stunden nur um 1:16 Minuten an der Weltbestzeit des Deutschen Jan Frodeno vorbei. Laut dem Athleten bedeutete die Rad-Zeit (4:01:00) zudem Weltrekord.