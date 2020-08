Nach dem Commerzialbank-Bilanzskandal und dem darauffolgenden Aus des SV Mattersburg als Miteigentümer befindet sich auch die Fußballakademie Burgenland nach wie vor im Spannungsfeld zwischen sportlichen Belangen sowie dem Weiterbestand der Ausbildungsstätte. Seitens des Landes Burgenland als Mehrheitseigentümer hieß es auf BVZ-Anfrage, dass der Betrieb bis auf weiteres gesichert sei. Wie aber eine längerfristige Lösung aussehen kann, soll erst bei den nächsten Treffen der Eigentümer besprochen werden. Das brauche noch Zeit.

Martin Plattensteiner U15 neu. Die neuen Youngsters, die von Chefcoach Christoph Morgenbesser (2.v.r.) betreut werden, trainieren in der Fußballakademie Burgenland bereits fleißig und bereiten sich auf den Start der kommenden U15-Meisterschaft vor.

Das, was zurzeit auf jeden Fall klappt, ist der sportliche Betrieb. An die Corona-Hinweise in Form von Aufstellern und Bodenmarkierungen hat sich sowieso schon die ganze Welt gewöhnt. Gerade deswegen oder trotzdem geben die Jungs am Rasen Vollgas. U15-Coach Christoph Morgenbesser beispielsweise hat aus den „Neuen“ eine homogene Truppe zu formen. Beim BVZ-Lokalaugenschein wird locker gepasst und geflankt, ehe der Coach um 15 Uhr zum Training bittet. Am Feld nebenan hilft Torhüter-Legende Gerhard „Löwe“ Horvath aus, da nach dem Abgang von Thomas Mandl noch kein Ersatzmann fixiert wurde.

Sportliche Perspektive soll weiterhin bleiben

Doch es warten auch große Brocken – denn die essenzielle Frage ist durch den Wegfall des SVM als Kooperationsverein, wozu man sich in Mattersburg fußballerisch ausbilden lassen soll, wie also die sportliche Perspektive für die Talente aussieht. „Wir werden eine neue Offenheit entwickeln“, erklärt Manuel Takacs, der Sportliche Leiter. „Eine Offenheit gegenüber den anderen Bundesligavereinen in beiden Leistungsstufen in ganz Österreich. Jeder soll die Möglichkeit haben, hier Profi zu werden.“ Das bedeutet auch Management-Pionierarbeit als Bindeglied zwischen U18-Kickern, Vereinen, Eltern und Beratern.

In der Praxis soll etwa bis Ende der Woche klar sein, ob die 2002er-Kicker, die bei den SVM-Amateuren spielten, in die AKA zurückkehren oder nicht. Johannes Schriebl und Fabian Wohlmuth sind schon beim SV Lafnitz gelandet. Auch Torhüter Tobias Bencsics wird die Akademie verlassen – wohin, steht noch nicht fest. Fix zurück sind die 2003er Tizian Marth und Timo Schmelzer, auch Goalie Robert Gregull bleibt. Hinter Jungaktien wie Tin Zeco und Elias Jandrisevits stehen Fragezeichen, Jürgen Lemmerer soll bei den WAC Amateuren landen. Rund zwei Drittel aller AKA-Burschen waren beim SV Mattersburg gemeldet. Sie müssen sich nun einen neuen Stammverein suchen. Takacs: „Jene, die selbst Kontakte zu burgenländischen Vereinen haben, können eigenständig aktiv werden. Jene, die Hilfe brauchen, werde ich natürlich unterstützen.“