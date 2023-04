Mörz-Schwestern Charlize und Alissa fixierten Ticket für die Turn-WM

Werbung

„Damit war nicht ganz zu rechnen“, so Charlize Mörz nach der Weltmeisterschaft in der Türkei. Was war gemeint? Platz zwölf im Teambewerb und damit die Qualifikation für das nächste Großevent – die Weltmeisterschaft im Herbst in Antwerpen. „Darüber sind wir sehr froh“, ergänzte Charlize, die großen Anteil am österreichischen Erfolg hat. Sie war in allen vier Disziplinen (Sprung, Schwebebalken, Stufenbarren und Boden) am Start, ihre Schwester Alissa glänzte am Stufenbarren und am Boden. Sportdirektorin Eva Pöttschacher: „Ich bin sehr stolz auf das Team, sie haben gut gekämpft und sich professionell präsentiert. Ich gratuliere allen, die dazu beigetragen haben.“

Österreicherinnen holen wieder Punkterekord

Debütantin Leni Bohle (Vorarlberg) und die Routiniers Bianca Frysak (Wien), Selina Kickinger (NÖ) sowie eben die Mattersburgerinnen Alissa und Charlize Mörz holten zum dritten Mal in Folge neuen Punkterekord bei einem Großevent – 147.497 Punkte. Charlize Mörz: „Die Stimmung im Team war super, wir haben uns gegenseitig voll gepusht, es hat richtig Spaß gemacht.“ Ihre Schwester Alissa meinte zum Abschneiden: „Wir waren alle sehr fokussiert, gut konzentriert, darum ist alles gut gelungen.“ Den Turnerinnen-Team-Europameistertitel gewann Großbritannien vor Italien und den Niederlanden. Die Top-13-Teams qualifizierten sich zu fünft auf einem kontinentalen Quotenplatz für die Weltmeisterschaft im Herbst in Antwerpen, bei der wiederum die Olympia-Startplätze vergeben werden.