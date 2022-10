Wenn Schwestern zur WM fahren

Werbung

„Ready to take-off“ hieß es am Nationalfeiertag für Österreichs Turn-Equipe. Mit an Bord in der Maschine nach Liverpool waren auch die beiden Mattersburgerinnen Alissa (20) und Charlize Mörz (17). Ernst wird es für die beiden Schwestern und ihre Nationalteam-Kolleginnen am Sonntagabend (22.45 Uhr bis 0.05 Uhr).

In der Qualifikation für den Teambewerb sind die besten 24 Nationen der Welt am Start. Österreich ist dank des elften Platzes bei der EM in München dabei. Österreichs Damen visieren eine Wiederholung oder im Idealfall sogar eine Verbesserung der EM-Leistung an. Charlize Mörz wird an allen Geräten – Boden, Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken – an den Start gehen. Alissa Mörz laborierte im Vorfeld der WM an einem doppelten Bänderriss im Knöchel, konnte deshalb nur eingeschränkt trainieren. „Turnerinnen sind hart im Nehmen“, weiß Vater Michael Mörz: „Das wird getapt. Einen WM-Start lässt sie sich deswegen nicht ausreden“, schmunzelt der Ex-Fußballer.

Alissa muss auf ihr Paradegerät verzichten

Am Sprung, ihrem Parade-Gerät, wird Alissa nicht zum Einsatz kommen. Da wäre das Risiko nach dem fehlenden Training zu groß. Am Stufenbarren ist die Älteste der Mörz-Schwestern gesetzt. Ein Start am Schwebebalken ist geplant.

Neben einem möglichst guten Teamergebnis (das Finale der Top-Acht ist außer Reichweite) geht es auch um die Platzierungen im Einzel-Mehrkampf so wie an den einzelnen Geräten, auch wenn die Geräte-Finals der besten Acht, so wie der Mehrkampf-Endkampf (Top-24), für die Mörz-Sisters ein sehr hochgestecktes Ziel wären. Insgesamt sind bei der WM 411 Sportler aus 74 Ländern dabei.